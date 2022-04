Sénégal: Un chercheur préconise le retour à la formation politique au sein des partis

Saly-Portudal (Mbour) — Le directeur de Timbuktu Institute, Bakary Sambe, préconise un retour à la formation politique des militants pour renforcer leur culture démocratique et leur sens civique, pour les amener à notamment faire face aux nouvelles manifestations de violence.

"Il est vrai que la nature de la violence politique a changé bien qu'elle continue à être une réalité inhérente à la vie politique au Sénégal", a-t-il fait observer à l'ouverture d'un séminaire-débat sur le thème : "Engagement citoyen et prévention de la violence politique". Cette rencontre se tient à Saly-Portudal, à l'initiative de Timbuktu Institute, en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer Stiftung.

Bakary Sambe a fait remarquer que "de plus en plus, des modes d'engagement citoyen et d'autres" émergent au sein de l'espace public, lesquels "ne reflètent pas l'esprit démocratique dans le sens où, traditionnellement, les partis politiques donnaient une certaine importance à la formation dans les écoles de partis, à la culture de l'esprit citoyen, au débat démocratique". Avec les réseaux sociaux et la démocratisation de l'accès à l'outil numérique, dit-il, "on assiste à la manifestation de nouveaux types de violence qui seraient d'ordre symbolique et qui détruisent des familles et des réputations". "Cela n'honore pas notre démocratie", appelée à plus de maturité, estime Bakary Sambe, selon qui "cette maturité-là sera matérialisée par cette participation effective" dans la construction politique et démocratique, "mais en toute responsabilité". Il note que "beaucoup de facteurs poussent à la violence, parmi lesquels l'absence de transparence dans le processus électoral, l'absence d'inclusivité par des mesures qui peuvent être des obstacles à la pleine participation, une participation inclusive de toutes les sensibilités".

"La crédibilité d'un système démocratique voudrait que l'on ait la même attitude" concernant le respect de la loi, la transparence, le respect des principes démocratiques, "y compris tous les autres instruments, nationaux comme régionaux, tels que le protocole de la CEDEAO", la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, a insisté le directeur de Timbuktu Institute. A en croire Bakary Sambe, "la violence politique est devenue une réalité telle" au Sénégal qu'à la veille des élections, "beaucoup d'électeurs s'abstiennent". Ce qui, relève-t-il, constitue "une défaite pour la démocratie". "Quand la violence devient un obstacle à l'expression libre des opinions, du suffrage universel, nous sommes dans un travers qui n'aide pas à consolider notre démocratie. Rien que pour cela, nous devrions nous investir dans la prévention de cette violence politique par tous les moyens, y compris l'éducation", a-t-il conclu. Pour ce faire, il faut "une approche inclusive holistique", en vue de mobiliser "tous les acteurs pertinents autour d'une problématique fondamentale qui doit mobiliser nos énergies pour consolider les acquis démocratiques du Sénégal".