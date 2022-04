Togo: Le port ne navigue pas à vue

Le port de Lomé se porte bien. Son directeur général, Fogan Adégnon, l'a confirmé mercredi en présentant les résultats de la plateforme. La pandémie a eu un impact limité sur les activités.

Sur les cinq dernières années le trafic a connu une croissance de 52,55%. Il est passé de 19 316 624 tonnes en 2017 à 29 470 695 tonnes l'année dernière. Entre 2020 et 2021, le volume traité a été de 25 974 211 tonnes. 1.629 navires ont accosté en 2021; une progression de 5,88% par rapport à 2020. Le PAL affiche un chiffre d'affaires de près de 35 milliards de Fcfa en 2021. Deux opérateurs gèrent la logistique, Bolloré Africa Logistics et LCT.

MSC reprendra les activités de Bolloré au premier trimestre 2023. Le port de Lomé est l'un des plus performants d'Afrique de l'Ouest. Grâce à sa situation géographique, il est la porte d'entrée naturelle vers les pays de l'hinterland, Burkina-Faso, Mali et Niger. Mais la compétition fait rage. La Côte d'Ivoire, le Ghana et le Bénin affichent de grandes ambitions.

Le ministre de l'Economie maritime, Edem Kokou Tengué, en est conscient. 'Il faut penser à une performance plus accrue. Comme aux jeux olympiques, le principe est toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort', a-t-il déclaré. Le Togo a l'ambition de devenir un hub logistique de première classe en Afrique. Un port moderne et performant est indispensable pour atteindre cet objectif.