Sénégal: Liverpool / Jürgen Klopp - " Sadio Mané est une machine "

Le technicien allemand de Liverpool, Jürgen Klopp a salué les performances réalisées par l'international sénégalais Sadio Mané depuis son arrivée chez les Reds.

Auteur d'une prestation on ne peut plus magnifique dimanche dernier lors de la 32e journée de la Premier League anglaise face à Manchester City, Sadio Mané a reçu les éloges venant de son manager.

" Chacun qui a joué pour nous ce jour-là a contribué à un résultat important, mais je voulais mettre en avant Sadio. C'était son 30e anniversaire le jour du match et il semble toujours aussi frais et dynamique que lorsqu'il a rejoint ce club en tant que jeune professionnel. C'est une machine. Ce qu'il a fait pour ce club et continue de faire le place dans la catégorie des " légendes ". Pour le LFC et le Sénégal, il joue à son plus haut niveau possible ", a déclaré Klopp avant d'ajouter que le champion d'Afrique qui vient de fêter ses 30 ans le 10 avril dernier a encore beaucoup de choses à faire valoir. " Ce qui est passionnant, c'est qu'il est meilleur et plus solide. Quand on voit comment il prend soin de lui et son engagement qu'il a envers sa profession, on réalise que ses 30 ans ne sont vraiment qu'un chiffre pour lui. Son attitude et son caractère, c'est l'élite. Nous l'apprécions énormément et je suis sûr que les niveaux qu'il atteint en ce moment ne sont en rien des sommets ce joueur très spécial a encore beaucoup à offrir ", a-t-il conclu.