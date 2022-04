Cote d'Ivoire: Le Premier ministre Patrick Achi au Président Ouattara - " J'exprime ma reconnaissance infinie "

communiqué de presse

Le Premier ministre, Patrick Achi, a présenté sa démission et celle du gouvernement au Président de la République, Alassane Ouattara. C'était le mercredi 13 avril 2022, lors du Conseil de ministres présidé par le chef de l'Etat, Alassane Ouattara au Palais de la Présidence au Plateau.

Dans le contexte exigeant traversé par notre pays au début de l'année 2021, marqué par la perte cruelle de notre Premier ministre, Hamed Bakayoko, après celle toute aussi dramatique, du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, l'année précédente. Vous avez bien voulu, me faire l'honneur de me désigner Premier ministre par intérim, le 8 mars 2021, puis de me nommer officiellement, le 26 mars 2021, Premier ministre, chef du gouvernement. Le gouvernement qui lui-même fut mis en place le 6 avril 2021.

Depuis lors, nous avons avec l'ensemble de l'équipe gouvernementale, donné le meilleur de nous-mêmes, pour mettre en œuvre votre vision 2030, celle d'une Côte d'Ivoire solidaire, dans le cadre du Plan national de développement (Pnd) 2021-2025.

Nous avons ainsi poursuivi des réalisations de grands chantiers initiées par nos prédécesseurs sous votre haute conduite et élaborées selon vos instructions, un deuxième Programme spécial du gouvernement en exécution. Pour améliorer les conditions de vie au quotidien de nos populations.

Dans le même temps, nous avons poursuivi des actions de maitrise de la Covid-19, du défi sécuritaire lié à la situation sous régionale, ou des enjeux plus récents, du puissant choc externe consécutif à la guerre entre l'Ukraine et la Russie.

Dans ce contexte d'extrême exigence internationale, qu'il soit sous-continental, ou mondial, vous avez clairement exprimé votre volonté de procéder à un réaménagement du gouvernement.

Je voudrais donc respectueusement vous présenter ma démission en tant que Premier ministre, chef du gouvernement ainsi que celle de l'ensemble du gouvernement.

Excellence monsieur le Président de la République, je voudrais saisir cette occasion solennelle pour traduire ma reconnaissance infinie à vous pour l'opportunité unique que vous m'avez offerte et l'insigne honneur que vous m'avez accordé de travailler à nouveau à vos côtés. Et de continuer ainsi que d'apprendre de vous.

Dans cette exaltante et passionnante aventure de construction d'un avenir plus grand pour notre Nation, d'un avenir toujours plus prospère et plus solidaire pour nos concitoyens.

Je voudrais également remercier l'ensemble des membres du gouvernement pour leur engagement sans faille, leur labeur et leur réalisation collective au cours de ces douze derniers mois. Ce fut pour moi une fierté d'animer et de conduire cette équipe sous votre leadership et un enthousiasme quotidien de travailler avec eux.

Permettez-moi, Excellence Monsieur le Président de la République de vous traduire en leur nom, leur immense gratitude, pour l'honneur que vous avez bien voulu leur faire en les appelant à ces si nobles et hautes fonctions.

Permettez-moi, enfin, Excellence Monsieur le Président de la République, de vous réaffirmer collégialement notre indéfectible attachement à votre personne, à vos idéaux, à l'œuvre que vous accomplissez pour notre pays et notre disponibilité absolue à toutes et tous pour continuer de servir la Côte d'Ivoire, notre chère et aimée patrie, là et quand vous le jugerez utile.

Je vous remercie.