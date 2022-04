Togo: Les meilleurs élèves du CEG Amadahomé en voyage d'étude dans les Lacs

L'entrepreneuriat est une nécessité pour lutter contre le chômage en Afrique et au Togo particulièrement car le marché de l'emploi est très sélectif.

Chaque année, environ 9,6 millions de jeunes arrivent sur le marché de l'emploi africain, pour seulement 3 millions d'emplois créés par an. L'urgence d'une réflexion anticipative se pose avec acuité. Il importe d'initier très tôt les jeunes à l'entreprenariat dans une perspective d'éliminer la faim et assurer la sécurité alimentaire (ODD2). C'est dans cette optique que Chid Hope-Togo, une association de soutien aux enfants démunis a organisé un voyage d'études entrepreneuriales pour les meilleurs élèves du Collège d'Enseignement Général (CEG) Amadahomé. Au-delà d'initier les jeunes à l'entrepreneuriat, il s'agit également de promouvoir l'excellence en milieux scolaire. C'est ce qui justifie le choix des meilleurs élèves.

Le voyage a eu lieu sur deux sites. Le Centre SOLAGNON à Agbodrafo et la ferme NOVINYO à Aného. Au centre SOLAGNON, les jeunes ont appris la fabrication de la confiture et du jus de mangue en plus de la purée de piment rouge. A la ferme NOVINYO, il leur a été enseigné les principes de base pour l'élevage de poule. "Nous espérons que ce voyage détude a contribué au renforcement de capacités des jeunes élèves qui pourront initier des activités génératrices de revenus tout en ne négligeant pas les études", a déclaré la Présidente de Child Hope-Togo, Mme Isabelle ABALO. Cette activité a été possible grâce au soutien financier de Arigatou International End Child Poverty qui travaille avec des personnes de différentes religions et cultures pour promouvoir les droits et le bien-être des enfants à tous les niveaux, sur la base d'un travail mené soit avec les communautés locales soit au niveau global. Pour rappel, Child Hope est soutenu dans ces actions par de bonnes volontés surtout Arigatou International End Child Poverty dont elle partage les idéaux.