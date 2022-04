Maroc: Ligue des Champions - Deux demi-finales de suite pour Riyad Mahrez

À 31 ans, l'ailier de Manchester City Riyad Mahrez va vivre sa seconde demi-finale de Ligue des Champions consécutive après celle remportée l'année dernière face au PSG.

Neuf mois après avoir battu (2-1/2-0) le PSG, Riyad Mahrez est de nouveau en demi-finale de C1. Et cela après que son club ait réussi à tenir en échec (0-0) l'Atlético Madrid sur sa pelouse mercredi dernier. A l'aller, City s'était imposé 1 but à 0 grâce à Kevin De Bruyne. Pour ce dernier carré, l'international algérien et son équipe vont croiser le fer avec le Real Madrid. Ce sera en aller et retour les mardi 26 avril et mercredi 4 mai 2022. L'autre match de ces demi-finales opposera Liverpool à la surprenante équipe de Villareal.

L'année 2022, même si elle n'est pas terminée, n'a pas été tendre avec Riyad Mahrez. L'algérien a connu des moments difficiles en sélection. Notamment l'élimination au premier tour de la CAN 2021 et surtout la défaite dans les dernières minutes du match face au Cameroun comptant pour le dernier tour qualificatif du Mondial 2022.

Alors la Ligue des Champions reste le seul titre majeur pour City et Mahrez cette année sans minimiser le championnat anglais et ses différentes coupes. Pour sauver son année, il faudra passer l'obstacle madrilène et espérer remporter la finale de C1 cette saison. Et cela n'est pas une mince affaire.