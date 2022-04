Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme - " Le pays gagnerait à mettre l'accent sur les drones et les technologies ", (Victor Onadja, enseignant-chercheur, chef d'entreprises)

interview

La quarantaine bien sonnée, il est parvenu à s'imposer dans le domaine de l'éducation au pays de l'Oncle Sam. Avec à son actif plusieurs prix d'excellence, Victor Onadja est enseignant-chercheur dans des universités aux Etats-Unis d'Amérique. Avec un parcours diversifié, sa passion est de transmettre son savoir-faire en stratégie marketing et en cybersécurité. Il est nominé à une compétition mondiale de mise en place d'un système de protection de cybersécurité. On ne sait pas si en bon Gourmantché il a " tapé le sable " avant de composer mais sur les milliers de candidats au départ, Onadja fait partie des 100 premiers sélectionnés pour la finale qui se tient ce mois avril à Las Vegas. Son secret : la confiance en soi. Pendant que les amoureux célébraient le 14 février, ce cœur à prendre, puisqu'il ne s'est pas encore mis la corde au cou, nous a accordé un entretien au téléphone.

Lisez plutôt !

De façon synthétique, quel est le parcours qui vous a conduit aux USA ?

Après mes études à la Sorbone, j'ai coordonné un projet au Niger dénommé Open Self for West Africa sur les droits de l'homme et la bonne gouvernance. Par la suite, je suis rentré au pays où j'ai travaillé avec Caterpillar avant d'enseigner à l'université Aube nouvelle (ex-ISIG) comme enseignant-chercheur. De là, je suis parti aux USA en 2015. Là-bas, j'ai commencé par enseigner le français et le marketing au Kwame-Nkrumah institute. Ce fut une chance parce que habituellement, les gens commencent par le bas de l'échelle.

J'ai, par la suite, été copté par la Catholic university of Murcia (UCAM), présente dans une quinzaine de pays dans le monde, comme enseignant-chercheur. Mais cela ne m'empêche pas d'entreprendre.

Pourquoi avoir décidé d'entreprendre à un moment donné ?

A la longue j'ai décidé de m'investir dans l'entrepreneuriat car quoi qu'on dise, aux États-Unis quand tu travailles pour quelqu'un, tu as des contraintes à respecter, la pression et tout... Alors que dans l'entrepreneuriat on réussit mieux, car toutes les conditions sont réunies pour entreprendre pour peu qu'on ait des idées.

J'ai donc créé une entreprise dénommée Eagles Bridge qui est un groupe de transport et de déménagement. Quand quelqu'un veut déménager, il m'appelle et j'envoie mes employés exécuter la mission. Je fais aussi du troc. Là, il s'agit de signer des contrats avec les grandes compagnies pour convoyer leurs marchandises d'un Etat à un autre ou d'une ville à une autre avec mes camions.

Je suis également en train de créer le Eagle Institute of Chicago pour des formations, le renforcement des capacités des entrepreneurs, accompagné d'un incubateur. C'est en réalité un cadre pour partager nos expériences avec les Américains et apprendre d'eux également.

Vous avez récemment reçu des prix d'excellence. Pouvez-vous nous en parler ?

En 2021, lors du plus grand forum sur l'éducation j'ai reçu un prix classant les 100 meilleurs éducateurs dans le monde. Dans le domaine du marketing, j'ai également obtenu un prix à Las Vegas en tant que grand concepteur en stratégie marketing. Cette année, je suis encore nominé et primé en Outstanding leadership in education, qui signifie en français : prix de l'enseignant hors catégorie (rires). Cette récompense signifie que j'ai tellement fait mes preuves que je suis hors catégorie.

Cette année, j'ai encore obtenu un prix sur le marketing parce que actuellement, je fais des recherches sur le marketing des Etats et des villes. L'objectif, c'est de voir, par exemple, comment un pays comme le Burkina peut être vendable au point d'attirer de grands investisseurs et des touristes, comment arriver à corriger l'image que le monde extérieur a du Burkina en se basant sur les qualités dont les autres ne disposent pas afin de faire ce marketing ; avec les impacts que le COVID-19 a eus sur les villes et les Etats, comment ils peuvent se vendre à travers le tourisme.

Avec l'insécurité qui règne actuellement au Burkina, est-ce que cette stratégie peut s'appliquer à notre pays ?

Dans le cas du Burkina, cette stratégie peut marcher comme elle peut ne pas marcher. Pour être honnête, ça va être difficile dans la configuration actuelle du pays car il faut un minimum. Premièrement l'insécurité est un obstacle ; deuxièmement la mal-gouvernance économique ; l'absence de structures très adéquates pour attirer les touristes parce que pour faire ce marketing, il faut la paix pour mettre en confiance le touriste. Parce que quoi qu'on dise, lorsqu'une image est étiquetée à un pays, il faut un minimum de 5 ans pour soigner cette image. Lorsqu'on prend la flotte, on a combien de vols par jour au Burkina ? Si on prend l'exemple d'un Américain qui veut venir visiter le Burkina, il a au moins trois jours de route et le billet coûte excessivement cher. Il faut un certain nombre de structures spécialisées qui vont travailler afin que le touriste puisse voyager à moindre coût. Les Etats-Unis aussi vendent leur image.

Bien sûr qu'on pense au Burkina, notre cher pays, mais si le Burkina n'est pas stable, les Burkinabè non plus ne peuvent pas être stables. Dans les années à venir, on pense que ces recherches pourront être appliquées à notre pays.

Quel est votre secret, vu qu'on sait qu'il n'est pas aisé de se faire une place en tant qu'immigrant ?

Premièrement, c'est tout simplement la foi en moi. Deuxièmement, c'est la passion. J'aime enseigner si bien que chaque fois que j'interviens, même dans le milieu américain, les gens sont impactés. Bien que l'anglais ne soit pas ma langue, je trouve les mots qu'il faut et je les mets à la place qu'il faut. Et lorsque les gens finissent de m'écouter, ils sont stupéfaits et prennent des photos avec moi comme si j'étais une star ; ils cherchent à savoir mon secret. Je leur dis tout simplement que c'est la passion.

Vous êtes présélectionné actuellement pour une compétition sur la protection de système de cybersécurité. De quoi s'agit-il exactement ?

Depuis l'avènement d'Internet, aussi bien les individus que les entreprises y basculent avec le digital brand qui permet de créer son identité. Quand on prend par exemple L'Observateur Paalga, c'est une marque, on ne peut la trouver nulle part ailleurs. Alors en même temps que vous créez cette identité, vous devenez la cible des gens qui veulent vous espionner et avoir une contrepartie de vos fonds. Si vous avez par exemple un milliard de vues, vous pouvez être pris pour cible par les cybercriminels qui vont pénétrer votre base de données, y prélever des informations et vous faire chanter pour réclamer une rançon. Cette compétition concerne plusieurs domaines dont l'éducation, la santé, le e-commerce, le e-gouvernement.

En quoi va consister le système que vous avez mis en place ?

Mon projet porte sur la protection des données dans les écoles et universités, car des gens peuvent s'introduire dans le site d'un établissement scolaire, y poster des vidéos ou images malsaines que les enfants verront et bonjour les dégâts. Mon projet va donc consister en la protection des sites web des grandes universités, mais également de la vie privée des élèves et étudiants. Aux États-Unis, les citoyens ont des numéros appelés la " social security number ". Et lorsqu'un individu malintentionné parvient à obtenir ledit numéro, vous n'avez plus d'identité.

Vous êtes combien de finalistes ?

Nous sommes 100 finalistes. Au départ nous étions des milliers. On repartira à Las Vegas exposer nos projets et d'ici fin avril, nous aurons la décision finale.

Qu'est-ce que ce prix va vous rapporter si vous l'obtenez comme on vous le souhaite ?

Beaucoup ! Il me permettra d'avoir de l'argent, du prestige et de me vendre plus cher. Au-delà de ma personne, ça peut apporter un plus à mon pays en ce sens que le Burkina n'est pas à l'abri de la cybersécurité. Il y est déjà confronté ; en réalité, l'insécurité est une forme de cybersécurité. Sauf qu'elle est physique. Ce serait véritablement bien que notre pays s'y intéresse. Imaginez qu'un beau matin on trouve que le site de l'université de Ouaga a disparu. Ce serait grave. Mais fort heureusement, il y a des jeunes comme moi dans notre pays qui se battent...

Combien pourrait gagner le lauréat de ce concours ?

Je préfère ne pas m'aventurer à donner un montant sous peine de devoir partager la cagnotte avant même d'en être bénéficiaire (rires).

Depuis combien de temps ce concours existe-t-il ?

Une quinzaine d'années, si je ne me trompe, et il se tient chaque année. Cependant, le concours n'est pas très connu du grand public.

Avec un regard extérieur, quelle est votre lecture de la situation qui prévaut au Burkina ?

La situation nationale nous attriste. Le Burkina gagnerait à mettre l'accent sur les drones et les technologies comme solutions pour lutter efficacement contre l'insécurité. Avec les drones, nos hommes ne seront pas exposés. De plus, on peut les fabriquer à moindre coût. Certes, les premières années de la mise en œuvre d'une telle structure cela va coûter à l'Etat, mais à la longue on pourrait même en être exportateur en industrialisant cela. D'où la nécessité de mettre l'accent sur l'éducation et la formation.

Quels conseils avez-vous pour la jeunesse burkinabè, durement frappée par le chômage et le sous-emploi ?

C'est de ne compter que sur soi, d'avoir confiance en ses capacités et d'être audacieux. Ç'a été mon cas. Lorsque je suis allé aux USA, une connaissance m'a proposé qu'on aille laver des voitures pour s'en sortir. J'ai refusé car en abandonnant ma profession d'enseignant au Burkina, j'espérais mieux. C'est ma foi en moi qui m'a donné l'envie et la volonté de persévérer. Donc que les jeunes sachent qu'ils sont l'architecte de leur vie. Qu'ils ne cherchent pas à être aimés. L'amour qu'ils ont pour leur travail fera qu'ils soient respectés de tous. Par ailleurs, j'exhorte mes frères et sœurs à ne pas quitter coûte que coûte leurs terres pour l'autre bout du monde car on a tout en Afrique aujourd'hui avec les domaines comme l'élevage et les nouvelles technologies à développer. J'ai compris cela au pays de l'Oncle Sam. Je suis d'accord que les conditions de travail peuvent démotiver mais il n'y a pas de risque d'échec si on fournit la moitié de l'effort qu'on devra faire en Europe ou en Amérique. Et cela sans compter qu'ailleurs, on " tente sa chance " comme on dit ; de ce fait il n'y a pas de garantie de réussite ni de lendemains meilleurs.

Vous conseillez à la jeunesse de ne pas quitter le pays, pourtant vous l'avez fait. N'est-ce pas paradoxal ?

Ce qui m'a motivé dans un premier temps, c'est l'envie d'exceller dans l'éducation. Je dévorais tellement de revues et de livres américains que ça m'a poussé à aller aux USA. Peu avant que j'obtienne mes documents pour y aller, j'avais au moins 300 certificats dans des domaines différents. Tout cela pour dire que je suis passionné par la recherche. Et j'ambitionne de poursuivre dans l'enseignement et en Afrique.