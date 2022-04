Cote d'Ivoire: Sécurisation de la fête de Pâques 2022 - 14000 éléments des forces de défense et de sécurité déployés

Dans un communiqué publié, le mardi 12 avril 2022, l'état-major général des armées a annoncé le déploiement de 14 000 éléments des forces de défense et de sécurité pour la sécurisation de la fête de Pâques 2022.

" L'état-major général des armées va déployer 14 000 hommes issus de la Police (6000), de la Gendarmerie (6000) et des Armées (2000) pendant 04 jours, du 15 au 18 avril 2022 en vue de la sécurisation de la fête de Pâques 2022 ", rapporte le communiqué. Selon ledit communiqué, la fête de pâques est un moment propice pour la commission d'actes de délinquance, de criminalité sur les axes routiers et d'excès, favorisé par l'atmosphère d'allégresse générale. Pour sécuriser au mieux cette période, l'état-major général des armées met en œuvre l'opération "PAQUINOU 2022". Il s'agira à travers cette opération, de sécuriser des espaces de réjouissance, des lieux de cultes, des grands rassemblements et des sites d'attraction. Sur les axes interurbains, les forces de défense et de sécurité veilleront à la régulation du trafic en zone urbaine et à la répression des infractions sur la voie publique. Ainsi que la traque de toute forme de délinquance et de la grande criminalité. L'état-major général des armées exhorte les populations à éviter les excès de toutes sortes, à se conformer aux règles du code de la route et à se soumettre avec courtoisie aux contrôles des forces de sécurité. Les populations sont invitées à collaborer avec les forces engagées dans l'opération "PAQUINOU 2022" pour optimiser la lutte contre la délinquance et le terrorisme.