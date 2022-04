Cote d'Ivoire: Étude en France - Une convention pour faciliter les démarches auprès du consulat

Studely Côte d'Ivoire et le groupe TgMaster ont formalisé leur collaboration par la signature d'une convention de partenariat le mardi 12 avril 2022 à Cocody-Attoban.

Cette convention facilitera les démarches administratives et financières des étudiants auprès du consulat de France. Il s'agit d'une mutualisation des efforts des deux institutions pour accompagner efficacement les étudiants à réussir leurs voyages et leurs intégrations dans les pays d'Europe notamment en France et en Allemagne. Et ce dans le cadre de leurs études supérieures. L'accompagnement couvrira la recherche de logement, la souscription aux différentes polices d'assurance et l'ouverture des comptes bancaires en France suivant les procédures consulaires.

Achille Koukou, Directeur général et Co fondateur du groupe TgMaster s'est réjoui de cette convention. " Avec ce partenariat, c'est un écosystème performant qui se met en place pour réussir la mobilité internationale des étudiants africains afin de soutenir la construction d'une ressource humaine compétitive pour le progrès de l'Afrique ", a dit M. Koukou.

Diane Bea, Country Manager Studely Côte d'Ivoire a déclaré que sa structure qui est une filiale d'une start-up française permet aux étudiants de simplifier leurs démarches pour l'obtention du visa étudiant long séjour depuis la Côte d'Ivoire. " De plus, depuis cette année, il est possible d'avoir un compte de paiement chez Studely, en plus des comptes bloqués. Ce compte de paiement permettra à l'étudiant d'effectuer l'ensemble de ces paiements avant, pendant et après son voyage ", dira Diane Bea.