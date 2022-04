Madagascar: Show gasy mafana - Bordeaux sous la chaleur malgache

Trophée d'argent sur YouTube au mois de mars, Rijade confirme son statut en enchaînant les apparitions sur scène tant à Madagascar qu'ailleurs.

Samedi, la chanteuse sera en tête d'affiche au " Show gasy mafana " à la Marinière du côté de Bordeaux. Une soirée à laquelle elle partagera la scène avec GaEi, Janga Ratah et Mad Max. Si Janga Ratah est bien connu pour son rythme hors du commun, il s'est démarqué grâce à des morceaux tels que " Salegy Awéy " et " Rasoaline ". Plus tard, le chanteur a mis les bouchées doubles en sortant plusieurs titres la même année. À son répertoire s'ajoutent alors " Apondra awoe ", " Délire", " Tsy hanignenako " et tant d'autres encore. Des titres toujours aussi rythmés les uns que les autres.

Mad Max quant à lui, s'est fait connaître grâce à " Marina ". Avec ce tube, Mad Max a su saisir l'opportunité en perçant dans la jungle du show business malgache. Aujourd'hui, il enchaîne les soirées démentes dans les endroits huppés de la capitale. Honneur aux " Tsofoko rano ", " Mifohaza Loabaka "ou encore " Izy tsy paré ". Pour sa part, GaEi apportera son afrobeat pour pimenter encore plus la soirée. Avec sa voix fluette, le chanteur intrigue et ne laisse personne indifférent. Dans tous les cas, Rijade, GaEi, Mad Max et Janga Ratah apporteront de la chaleur malgache du côté de Bordeaux, à la limite, ils feront en sorte d'y faire briller la lumière.