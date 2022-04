Madagascar: Classement de jeunes leaders - Candidatures ouvertes pour l'édition 2022 du Choiseul

100 jeunes leaders économiques africains brilleront cette année. Un classement est prévu dans le cadre du concours organisé par l'institut Choiseul, comme chaque année depuis 2014. Selon les organisateurs, la campagne de candidature est ouverte jusqu'au 7 mai prochain, pour les jeunes leaders de moins de 40 ans.

" Dirigeants d'entreprises florissantes ou d'institutions influentes, entrepreneurs à succès, investisseurs et porteurs de projets innovants, les lauréats du Choiseul 100 Africa incarnent le dynamisme et le renouveau de tout un continent et portent les espoirs de toute une génération. C'est plus qu'un classement, car le Choiseul 100 Africa est un réseau d'influence panafricain sans équivalent qui s'est imposé au fil des ans comme la communauté exclusive des leaders qui sont autant d'acteurs du changement prenant les rênes de l'économie et des instances décisionnaires en Afrique ", ont indiqué les représentants de l'institut Choiseul.

Participation. Les candidatures sont ouvertes en ligne pour les participants. Pour l'institut organisateur, il s'agit de se rapprocher le plus des territoires pour y détecter les plus belles pépites du continent. D'après les explications, les candidats retenus par le comité de sélection intégreront la famille Choiseul Africa qui compte aujourd'hui plus de 500 lauréats et alumni (anciens lauréats ayant franchi la limite des 40 ans) dans 47 pays sur les 54 que compte le continent africain.

Actuellement, les secteurs représentés dans le Choiseul 100 Africa sont la finance, la télécommunication, les NTIC, la banque, l'énergie, l'éducation, le transport/logistique, l'agroalimentaire, l'industrie, le commerce, les services, l'immobilier/la construction, la santé/les soins, les industries culturelles/les médias, les institutions et le sport business.