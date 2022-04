Madagascar: La lutte pour la survie, Préoccupation des citoyens

C'est dans une atmosphère assez étrange que baigne la population malgache actuellement. Elle est tétanisée par la spirale inflationniste qui est en train de ronger son pouvoir d'achat.

Elle vit l'une des situations les plus pénibles de ces dernières années et elle reste impuissante devant une situation qu'elle ne maîtrise pas. Elle est dans l'attente d'une réponse des dirigeants et des hommes politiques de l'opposition. Le pouvoir propose des tentatives de solution pour enrayer la hausse des prix. L'opposition préfère regarder plus loin et perle d'une concertation nationale pour remettre à plat les questions électorales.

Les Malgaches ont été submergés par la vague de l'inflation. Ils ont été pris de court par cette flambée des prix et ils ont dû s'adapter rapidement pour ne pas sombrer. On les a vus réduire leurs achats, mais ils ne pourront pas supporter indéfiniment ce nouveau mode de vie. Ils ont pu voir la réaction du ministre du Commerce et de l'Industrialisation qui a décidé de plafonner les prix. Ils ont observé un attentisme prudent, en attendant les effets des directives prises. Le mot d'ordre a été apparemment suivi et les prix dans certains commerces ont retrouvé un niveau raisonnable.

C'est un des éléments positifs que les citoyens constatent en ce moment, mais il y a encore beaucoup d'autres problèmes qui les oppressent. L'environnement dans lequel ils vivent est particulièrement insalubre. Les montagnes d'ordures qui s'accumulent un peu partout ne leur permettent pas de vivre décemment. Le régime est à la recherche d' un nouveau souffle. Il est en train de préparer l'avenir économique du pays. Le chef de l'État est présent à Washington pour assister avec une délégation aux réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Le PEM , dit-on, va bientôt être présenté. Ce sont des sujets qui dépassent l'entendement de la population. Cette dernière ne se préoccupe pour le moment que de sa lutte pour la survie quotidienne.