Madagascar: Programme macroéconomique pour le climat - Le FMI mise sur la transition énergétique

Le Fonds Monétaire International s'implique dans la protection de l'environnement, entamant des discussions avec les autorités nationales.

C'est ainsi qu'une délégation du FMI en mission à Madagascar dans le cadre du programme macro-économique pour le climat s'est entretenue par visioconférence avec une équipe du ministère de l'Economie et des Finances dirigée par madame la ministre, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison.

Une occasion pour les deux parties de discuter des impacts climatiques et de la macroéconomie autour du climat. Plusieurs études et enquêtes ont été menées par l'équipe du FMI au sein des institutions et partenaires durant ladite mission. Ce qui les a conduit à proposer l'intensification du processus de transition vers l'utilisation des énergies renouvelables, et de facto, de se défaire de la dépendance à l'énergie fossile. La multiplication du reboisement est également conseillée malgré une très grande avancée constatée.

Par ailleurs, dans le cadre de la gestion des finances publiques et celle des investissements publics, le FMI recommande de renforcer les relations entre le ministère de l'Economie et des Finances et le ministère de l'Environnement et du Développement durable pour que la question du changement climatique soit pleinement intégrée dans les stratégies des différents secteurs. Des stratégies sont également à développer afin d'inclure les éléments relatifs au changement climatique mais aussi des aléas climatiques dans les risques budgétaires.

Il est toutefois indispensable de faire une approche plus globale qui vise à accélérer durablement à la fois la croissance et la résilience de l'économie selon le FMI. Cette approche pourrait se baser sur des investissements propres pour le capital humain, la santé et l'éducation.