Madagascar: Ecole imprimée en 3D - Les travaux achevés à 95%

Les ouvriers malgaches sont à l'aise avec cette machine très performante. Le vice-président de l'association des étudiants de l'EMIT se pose fièrement devant la salle imprimée en 3D (photo fournie)

Fianarantsoa abrite actuellement la première école imprimée en 3D à Madagascar. Construire plus d'écoles en moins de temps là où elles sont les plus nécessaires est le principal objectif de ce projet.

Une solution technologique innovante et humanitaire. C'est ce que l'on peut dire du projet de l'organisation à but non lucratif " Thinking Huts " fondée par l'Américaine Magie Grout. Elle prévoit de construire des écoles à partir de fichiers d'impression en 3D avec un projet pilote à Madagascar. Le coup d'envoi de la construction de la première infrastructure a été donné à l'Ecole de Management et d'innovation technologique (EMIT) à Fianarantsoa le 28 mars dernier tandis que le projet a été communiqué officiellement le 9 mars, lors du conseil des ministres. Selon une source locale, les travaux sont actuellement achevés à 95%. C'est une construction hybride composée de murs en béton imprimés en 3D et de matériaux d'origine locale pour les autres composants comme le toit et les ouvertures. Le béton est un mélange modifié qui devrait émettre moins de CO2. La conception a une configuration en ruche qui permet l'implantation de plusieurs écoles.

Rapide. La construction de cette infrastructure à Fianarantsoa a été faite en trois jours seulement. Thinking Huts a été appuyée par des organisations locales qui supervisent les travaux et les opérations quotidiennes. " Cela nous permet de nous concentrer sur le perfectionnement et la rationalisation du processus de construction pour construire nos écoles en 3D plus rapidement et au coût le plus bas possible. Nous emploierons de la main d'œuvre locale et soutiendrons le transfert de technologie ", ajoute Magie Grout. Outre le gain de temps et la réduction des coûts de construction, l'association mise également sur la durabilité de cette infrastructure en 3D par rapport à la construction traditionnelle. Avec ce projet, cette association compte apporter sa contribution dans la construction des infrastructures scolaires à Madagascar pour permettre à davantage d'enfants d'aller à l'école.

Extension. Au-delà de ce projet pilote, l'association de Magie Grout prévoit de construire trois autres écoles dans la commune rurale d'Ibity. Elle compte bien aller plus loin et développer ce projet d'écoles imprimées en 3D dans le monde entier. Des demandes de partenariat venant des organisations et des particuliers ont été déjà reçues à cet effet au Pakistan, en Inde, en Afrique du Sud, au Malawi et au Zimbabwe. A noter que la technologie développée par Hyperion Robotics et le savoir-faire de l'agence d'architecture Studio Mortazavi, basée à San Francisco, ont beaucoup contribué à la réalisation de ce projet.