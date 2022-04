Madagascar: FITEFA - Johnfrince Bekasy réélu président

Les membres du " Fikambanan'ny Teraky ny Faritan'Antsiranana " (FITEFA) se sont donnés rendez-vous dimanche dernier au PK0 à Soarano aux fins de renouveler le bureau dirigeant de l'association.

Le président sortant Johnfrince Bekasy a été réélu pour un second mandat de 5 ans à la tête du FITEFA qui se réjouit de la réouverture de l'aéroport de Fascène aux vols internationaux. " Cela va relancer le tourisme qui constitue une source de revenus importante pour Nosy Be ", selon le président de l'association.

Gouvernement. Les Nordistes avaient d'ailleurs demandé la reprise des vols internationaux à l'aéroport de Nosy Be lors de la conférence de presse organisée par le FITEFA le 19 mars dernier à l'hôtel Mercure, au lendemain du dernier remaniement du gouvernement qui comprend 5 ministres natifs du faritany d'Antsiranana. Et ce, avec la double reconduction de la ministre de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle, Gabriella Vavitsara Rahantanirina et du vice-ministre de l'Élevage, le Dr. Raymond. Sans oublier l'entrée dans le gouvernement de Marie Orléa Vina, Justin Tokely et François Rakotozafy nommés respectivement ministres de l'Environnement et du Développement durable ; de l'Intérieur et de la Décentralisation ; et de la Justice.

1er mai. Le FITEFA n'a pas non plus manqué de saluer le maintien de Christian Ntsay au poste de Premier ministre. Côté infrastructures, les travaux de réhabilitation de la route Ambilobe - Vohémar et de l'axe Ambanja - Antsiranana sont en bonne voie, d'après l'association qui tiendra une assemblée générale le 1er mai prochain au Collège Saint-Michel Amparibe pour célébrer l'anniversaire du professeur Albert Zafy qui était le président fondateur du FITEFA.