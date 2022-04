Madagascar: Njakatiana, 30 ans de scène - Une chanson offerte aux fans les plus talentueux

Njakatiana célébrera ses 30 ans de scène cette année. Pour ouvrir les festivités qu'il compte réaliser dans les régions et hors de Madagascar, un grand concert sera organisé le jour de la fête des mères, le 29 mai prochain au Palais des Sports Mahamasina.

" Ce concert promet d'être grandiose ", selon les explications de Njakatiana et de Tanteli Ralalarison, premier responsable du Live Prod, l'organisateur de l'événement, hier. Le spectacle sera un mix entre variétés et ambiance symphonique. Toutes les familles d'instruments de musique tels que les instruments à cordes, bois, cuivres et percussions accompagneront le chanteur. Un chœur et des danseurs prendront également part au spectacle. Un petit sondage sur les chansons qu'ils aimeraient trouver dans le répertoire de ce concert a été lancé parmi les fans.

Sans surprise, les chansons qui ont fait l'unanimité sont les tubes d'antan, mais le chanteur promet de chanter également de nouvelles chansons. Njakatiana projette d'emmener ses fans en voyage dans le temps, pour leur faire revivre ses 30 ans de carrière en musique. Nostalgique, l'auteur-compositeur se rappelle de son premier concert qui s'est déroulé au Roxy Antaninarenina un 10 octobre 1992. 30 ans plus tard, il compte poursuivre sa carrière musicale le plus longtemps possible, et se laisser découvrir par les générations futures.

Outre ce concert très attendu, la célébration permettra aussi à Njakatiana de se rapprocher de ses fans. Pour marquer cette célébration, il offrira à ses fans les plus talentueux une chanson expressément composée pour eux. Un concours de chansons en duo sera donc organisé à partir de ce mois.

Les candidats sont invités à envoyer une vidéo de leur prestation à l'organisateur du 25 avril au 15 mai prochain. Les heureux gagnants auront, à l'issue de ce concours, l'honneur de chanter une chanson que Njakatiana écrira pour eux. La chanson sera produite par Live Prod par la suite.