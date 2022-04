Madagascar: Pêche - Vers une transparence du secteur

La transparence du secteur pêche contribue à la gestion des ressources halieutiques.

Madagascar a adhéré à la Fisheries Transparency Initiative (FiTI). Il s'agit d'une norme de transparence mondiale qui vise à aider les pays côtiers à accroître la crédibilité et la qualité des informations nationales sur les pêches. En effet, les océans du monde sont épuisés par le changement climatique, la surpêche et la pollution. Des informations complètes, solides et transparentes sont essentielles pour éclairer la gestion des océans qui protège la vie marine, préserve la sécurité alimentaire et assure une économie océanique durable et équitable. La FiTI est un partenariat mondial qui cherche à accroître la transparence et la participation pour une gestion plus durable des pêches marines.

Appel à manifestation d'intérêt. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la pêche, le ministère en charge de la Pêche et de l'Economie bleue, s'engage à assurer la transparence de ce secteur. Il lance ainsi un appel à manifestation d'intérêt afin de solliciter la société civile et le secteur privé pour constituer un Groupe National multipartite avec les autorités gouvernementales. L'objectif est de renforcer collectivement les systèmes existants de collecte et de partage d'informations sur la pêche dans le domaine public de façon transparente. La date limite de dépôt de candidature pour tout acteur intéressé est le 29 avril 2022. L'adhésion de Madagascar à la FiTI contribuera à l'amélioration de la prestation des services publics, au renforcement de la transparence pour une pêche responsable et la promotion de la collaboration entre toutes les parties prenantes du secteur de la pêche et de l'économie bleue, a-t-on conclu.