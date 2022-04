Sénégal: Décès d'Astou Sokhna - Des Lougatois prévoient de marcher vendredi pour réclamer justice

Louga — Des populations de Louga, regroupées dans un collectif dénommé "Justice pour Astou Sokhna", prévoient d'organiser, vendredi, une marche pour exiger la lumière sur la mort de cette femme à la maternité de l'hôpital de cette ville du nord du pays, a appris l'APS de membres dudit collectif.

La manifestation prévue à partir de 10 heures va s'ébranler du quartier Montagne où résidait la défunte femme enceinte et s'achever à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye. Les participants entendent à travers cette marche protester contre les circonstances de la mort d'Astou Sokhna en couches et exiger que les responsabilités soient situées et que justice soit faite.

Une vive émotion a parcouru le pays après l'annonce du décès en couches le 31 mars dernier de la femme âgée d'une trentaine d'années à la maternité du centre hospitalier de régional. La dame était admise dans cet établissement de santé, au terme de sa grossesse. Elle a rendu l'âme plusieurs heures après son arrivée au service de la maternité.

Sa famille met en cause l'hôpital, l'accuse de négligence ayant conduit à son décès et a saisi la justice d'une plainte contre le personnel hospitalier. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a ouvert une enquête administrative à l'hôpital Amadou-Sakhir-Mbaye, dans le but d'élucider les circonstances du décès d'Astou Sokhna, a déclaré, mardi, le directeur des établissements publics de santé, Ousmane Dia.

Dans la foulée, le parquet près le Tribunal de grande instance de Louga a annoncé mercredi l'ouverture d'une information judiciaire après avoir reçu une plainte du mari de la victime contre les responsables du Centre hospitalier Amadou-Sakhir-Mbaye de Louga pour négligence et non-assistance à une personne en danger.

Dans la soirée, le directeur de l'hôpital Amadou-Sakhir-Mbaye, Amadou Guèye Diouf, a été relevé de ses fonctions et remplacé par Abdallah Guèye, un administrateur hospitalier. Une décision émanant du Conseil des ministres présidée par le chef de l'Etat, Macky Sall. L'affaire du décès tragique d'Astou Sokhna, survient un an après la mort de quatre nouveau-nés dans un incendie qui s'était déclaré à l'unité de néonatologie de l'hôpital de Linguère, un département de la région de Louga.