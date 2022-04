Afrique: Nairobi - Les Etats africains pour une nouvelle stratégie de lutte contre le VIH/SIDA

La crise sanitaire liée au Covid-19 a contribué à la baisse des cas de dépistage du VIH/SIDA et à la montée des diagnostics tardifs, faisant craindre un rebond de l'épidémie du sida, malgré les progrès réalisés ces dernières années. Afin de ne perdre les acquis des efforts entrepris dans la lutte contre le SIDA, le Fonds Mondial a organisé du 11 au 13 avril, à Nairobi(Kenya), une grande réunion à laquelle a été associée la République Démocratique du Congo.

Cette rencontre, qui a réuni dix-neuf pays africains, avait comme objectif principal de discuter de manière approfondie et franche des objectifs du Fonds mondial, notamment en ce qui concerne l'éradication du VIH/SIDA, dans l'agenda 2030. La RDC était représentée à ces assises, par le ministre de la Sante, Hygiène et Prévention, Jean Jacques Mbungani, en qualité de membre entrant de la région Est-Ouest d'Afrique du Fonds mondial.

Au cours de ces assises de trois jours, les participants ont pu, entre autres, identifier les principaux progrès réalisés dans la lutte contre le VIH/SIDA dans la région au cours de la dernière décennie et en ont tiré des leçons essentielles. Les participants ont aussi décrypté la nouvelle stratégie mondiale de lutte contre le SIDA et la stratégie du Fonds mondiale en la matière, tout en levant des options pour leur mise en œuvre optimale afin d'atteindre les objectifs de 2030.

Dans sa communication lors de ces travaux, le ministre congolais de la Santé Publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, est d'abord revenu sur les aspirations reprises dans l'agenda 2063, qui constitue le plan du continent pour faire de l'Afrique, une puissance mondiale capable d'assurer un développement inclusif et durable.

Ainsi donc, le ministre congolais a énuméré plusieurs priorités qui devraient figurer en bonne place dans des réflexions des participants : " Nous devons désormais radicalement nous tourner vers une approche fondée sur l'équité pour lutter contre le VIH/SIDA dans les segments de la société qui sont actuellement laissés de côté. Nos échanges doivent être ancrés dans les idéaux du rêve africain d'un continent radieux, prospère et sain. En ce qui concerne la santé, notre agenda doit tenir compte de l'initiative de la réunion des dirigeants africains (ALM). Cette initiative vise à assurer un financement accru, durable et plus efficace de la Santé en Afrique ", a-t-il indiqué.

Ces assises de 3 jours, qui s'inscrivent dans le cadre d'une rencontre préparatoire, vont se poursuivre, le 29 avril prochain à Addis-Abeba, en Ethiopie. Et c'est à l'issue de cette prochaine réunion d'Addis-Abeba que le ministre Mbungani prendra officiellement ses fonctions en qualité de représentant Afrique du Fonds mondial dans la région Est-Ouest pour un mandat de 5 ans.

Il sied de noter que la République Démocratique du Congo compte plus de quatre-vingt-quatorze mille personnes vivant avec le VIH/SIDA, selon le Programme national multisectoriel de lutte contre le SIDA (PNMLS). Par ailleurs, le VIH tue encore 17 000 personnes par an en RDC, faute d'accès à un dépistage efficace et de moyens pour se faire soigner.

En ce qui concerne la sensibilisation de la lutte contre le VIH SIDA, le PNMLS renouvelle sa demande au gouvernement congolais de mettre les moyens pour permettre aux acteurs de poursuivre la sensibilisation contre cette pandémie, car l'appui du gouvernement est vraiment faible sinon inexistant.