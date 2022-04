Congo-Kinshasa: Evaluation de l'état de siège en Ituri - Le Premier ministre depuis hier à Bunia

Après Goma dans la province du Nord-Kivu où il était arrivé le lundi 11 avril dernier dans la journée avec une forte délégation, le Premier ministre Jean Michel Sama Lukonde et sa suite sont arrivés, hier mercredi en fin de matinée à Bunia, capitale de la province de l'Ituri.

Comme à l'étape précédente du Nord-Kivu, l'objectif reste le même pour l'Ituri à savoir : évaluer l'état de siège, 11 mois après son instauration par le Président de la République.

Il faut noter en passant que la tournée qu'effectue le chef du gouvernement dans ces deux provinces, placées sous l'état de siège depuis le 3 mai 2021, entre dans le cadre de l'exécution de la recommandation de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale. Le but est de procéder à l'évaluation de l'état de siège afin d'en déceler les points et les faiblesses en vue de rectifier les tirs. Il s'agit en fait de l'évaluation interinstitutionnelle.

Voilà qui explique la composition diversifiée de la délégation qui l'accompagne. On y trouve les députés nationaux et sénateurs, les membres de son gouvernement concernés par la question, le Chef d'État-major général de l'armée et le commissaire général de la Police nationale.

Après les formalités d'accueil à l'aéroport de Bunia par le gouverneur militaire de la province de l'Ituri Johnny Luboya Nkashama, avec des autorités et notabilités locales, Jean Michel Sama Lukonde et sa délégation ont visité le stade de football "Kindia", construit selon les normes de la Fifa par l'entreprise Sinohydro.

Puis, le Premier ministre s'est attelé à l'essentiel de sa tournée qu'est la question sécuritaire. Il a présidé un conseil de sécurité élargi. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, les ministres de la Justice, Défense, Budget ainsi que celui de la Communication et Médias ont pris part à la réunion du conseil de sécurité élargi.