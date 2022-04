Ile Maurice: Covid-19 │Vaccins - 4e dose, beaucoup de chaises vides

Le vaccin leur tend les bras depuis hier. Les Mauriciens sont invités à se faire injecter une 4ᵉ dose, ou une 2ᵉ dose de rappel, c'est comme vous voulez. Cela n'est pas obligatoire, mais recommandé, rappelle le ministre de la Santé, surtout pour les personnes âgées et immunodéprimées.

Le lancement officiel de la campagne a eu lieu hier, mercredi le 13 avril au Swami Vivekananda International Convention Centre (SVICC), à Pailles. Le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, le Dr Sudhir Kowlessur, responsable de la campagne de vaccination, et la Chief Whip du gouvernement, Naveena Ramyad, se sont déplacés pour l'occasion. Le public, lui, n'a pas répondu présent. Vers la fin de la matinée, seules une vingtaine de personnes avaient reçu leur dose de Pfizer.

Parmi, Mohamed Ally Samtally. L'habitant de Bois-Pignolet ne veut prendre aucun risque face au Covid-19. "Comme je n'ai qu'un seul rein, je préfère privilégier ce qui est le mieux pour ma santé." Il se dit quelque peu surpris du manque d'engouement reflété par le nombre de chaises vides dans la salle. "Peut-être que cela viendra avec le temps." En tout cas, Ally se dit prêt à se faire "piké ankor", si besoin est. "J'ai l'habitude de me faire vacciner contre la grippe. Et si dans six mois, on nous demande de refaire le vaccin contre le Covid-19, je le referai sans broncher."

C'est aussi le cas de Ram Lekrajram. "Il ne faut pas oublier que le virus est toujours dans l'air et qu'il continue de se propager. Mieux vaut vivre peu, mais bien." Ce dernier encourage ainsi les personnes à risque, les aînés et ceux souffrant de comorbidités, à opter pour la 4ᵉ dose. "C'est dans l'intérêt de tout le monde car on ne sait pas si l'on transporte le virus et ensuite, on peut le transmettre aux gens qui nous sont chers."

Par ailleurs, quelques fonctionnaires, bon gré mal gré mais surtout contraints, ont finalement décidé de recevoir leur première dose de rappel hier matin. "Au travail, on nous a fait comprendre qu'il était obligatoire de le faire. Et pour la suite, dans six mois, je pense faire ma quatrième booster dose, et ainsi ne pas être stressée quand je vais me rendre au boulot... "

Protéger la population

Toutefois, rien ne dit qu'il n'y aura pas une 5ᵉ dose - soit une troisième dose de rappel - dans six mois, a avoué le ministre de la Santé. "Nous devons suivre l'évolution du virus. Nous restons sur nos gardes. Il ne faut pas oublier qu'il y a la campagne antigrippe, et que chaque année, il faut faire le vaccin... "

Face aux nouveaux variants qui sévissent à travers le monde, Kailesh Jagutpal encourage les Mauriciens à mettre à jour leur statut vaccinal à chaque fois que cela s'avérera nécessaire. "Nous voulons protéger la population. Surtout quand nous voyons le profil des gens qui sont admis à l'hôpital avec le Covid. Ils sont pour la plupart âgés, certains n'ont même pas fait de vaccin. Ainsi, nous ouvrons pour le moment la vaccination à ceux qui ont plus de 60 ans et ceux qui souffrent de comorbidités."

Par ailleurs, 2,5 millions de vaccins ont déjà inoculé aux Mauriciens, a fait savoir le ministre. Pour la vaccination, pas obligatoire pour l'instant, des enfants de 5 à 11 ans, la cargaison de vaccins commandée de Pfizer est attendue.