Ile Maurice: Varusha Pirappu - Prières, offrandes, danses pour animer la journée

C'est avec beaucoup de ferveur que les Tamouls célèbrent ce jeudi 14 avril le Varusha Pirappu. Symbole d'une nouvelle année dans l'ère 5124, cette fête marque à la fois un moment de joie et une préparation pour affronter les obstacles de la vie. Pour marquer l'événement, les petits plats sont mis dans les grands. Prières, danses, chants, spectacles et commémorations animeront cette journée tout en respectant les mesures sanitaires.

Chacun portera des habits neufs en signe du renouveau qui s'offre à eux. Ensuite, les fidèles assisteront à la lecture du livre d'astrologie (le Pandjangam) et dégusteront l'"arusuvey", un mets traditionnel composé de six saveurs différentes symbolisant les hauts et les bas de la vie.

Comme à l'accoutumée, Onex Entertainment organise un rallye qui quittera le Plaza à midi pour se rendre à la plage de Mont-Choisy.

Lancement d'un clip pour rendre hommage aux ancêtres

Dans le cadre du Nouvel an tamoul, le ministre des Arts et du Patrimoine culturel, Avinash Teeluck, a lancé une vidéo, le mardi 12 avril, au siège de son ministère, à Port-Louis. Le clip, une initiative du "Mauritius Tamil Cultural Centre Trust", qui opère sous l'égide du ministère des Arts et du Patrimoine culturel, vise à mettre en lumière les valeurs culturelles et les traditions ancestrales. Dans son allocution, le ministre s'est dit satisfait du lancement du clip qui vise à promouvoir davantage les valeurs culturelles de la communauté tamoule.

Il a salué l'initiative du MTCCT qui propose toujours de nouveaux projets et activités. Il a en outre rappelé que les centres culturels à travers le pays ont fait face à une situation difficile au milieu de la pandémie de Covid-19 avec des dépenses réduites. Il a insisté sur l'importance de valoriser les sacrifices des ancêtres dans la construction de Maurice. Pour sa part, le président du Mauritius Tamil Cultural Centre Trust, le Dr Adi Sankara Peruman, OSK, a souligné que la vidéo, réalisée localement avec des artistes mauriciens, rend hommage aux ancêtres venus de l'Inde.