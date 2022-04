Ile Maurice: Pagaille en direct | "Gopia de Manhattan" - Un homme en détention

Shahil Budhooa âgé d'une vingtaine d'années a été placé en détention. Son arrestation fait suite à la precautionary measure (PM) du maire de Vacoas/Phoenix Praveen Kumar Ramburn.

Ce dernier, dit craindre pour sa sécurité et demandé à la police de conduire des patrouilles régulières près de son domicile à Vacoas après les incidents qui ont éclaté lundi. Il a été hué par des membres du public lors de l'émission enquête en direct de Radio One, le lundi 11 avril. Praveen Kumar Ramburn et le PPS Gilbert Bablee avaient encaissé une pluie de critiques des habitants et un membre de l'assistance avait lancé le mot "gopia de manhattan". Praveen Kumar Ramburn avait dit aux enquêteurs qu'il n'est pas en mesure d'identifier la personne auteur de ces propos allégués.

Mais ce mercredi un habitant du quartier a formellement incriminé Shahil Budhooa. Ce dernier a alors été convoqué à la Criminal Investigation Division de Curepipe. Lors de son audition, le travailleur social a nié. Il a été placé en détention et devra comparaitre devant la justice ce jeudi. Son avocat Me Neelkanth Dulloo parle de persécution une nouvelle fois. "Mo client nie catégoriquement. Kuma zot kapav dir li kinn dir sa si li ti ena mask. Dimunn la dir linn tann mo klian dir sa. Zot ferm enn dimunn zis a koz enn dimunn dan enn lafoul inn dir mot 'gopia'. Kot nou pe ale dan sa pei la," fustige Me Neelkanth Dulloo.

Patrick Assirvaden et quelques sympathisants étaient présents à Curepipe. Le député qui avait aussi participé à l'émission avec Stephanie Anquetil et Nando Bodha se dit révolté de cette situation. "Mo triss, ankoler ek revolte. Mo konn sa fami la depi lontan. So madam fek akouche. Ou realiz ou kinn met enn zenn papa dan kaso akoz inn tann mo 'gopia'. La poliss pena narien pli inportan pou fer ? "