Ile Maurice: Parlement - Dépenses publiques, voyages et nominations en questions

En ces temps difficiles, les députés de l'Assemblée nationale consacrent une grande partie de leurs questions aux dépenses publiques et veillent à ce que les plus démunis soient protégés.

Le député du MMM Rajesh Bhagwan s'intéresse à un voyage effectué par le chairman de l'Information and Communication Technologies Authority (ICTA), Dick Ng Sui Wah, en février. Le député mauve veut savoir si le patron de l'ICTA a eu le feu vert du bureau du Premier ministre avant d'entamer ce voyage pour la France, et quel est le montant de l'allocation perçue. Rajesh Bhagwan veut aussi savoir le nombre de sous-comités sur lesquels Dick Ng Sui Wah siège et ses honoraires.

Le député du Parti travailliste (PTr) Patrick Assirvaden adressera une question au Premier ministre, Pravind Jugnauth, sur les critères exigés pour les voyages ministériels. Son collègue Ehsan Juman est plus précis. Il veut connaître le nombre de ministres et de députés qui ont voyagé aux frais des contribuables depuis octobre. Toujours au PTr, Fabrice David souhaite savoir si des artistes mauriciens ont effectué le déplacement au Dubai Expo pour faire la promotion de Maurice.

Outre les postes de responsabilités de Dick Ng Sui Wah, Ehsan Juman aura une question sur le nombre de conseils d'administration sur lesquels a siégé Ken Arian et le montant des allocations obtenues. Reza Uteem, du MMM, demandera au Premier ministre la liste des membres de la Public Service Commission. L'autre député de Port-Louis, Osman Mahomed, veut non seulement connaître les membres de cette commission, mais aussi ceux de la Local Government Service Commission et de la Disciplined Forces Service Commission.

De son côté, Ariane Navarre Marie aura une question sur le recrutement des supervisors à la Mauritius Duty Free Paradise. Au PTr, la députée Stéphanie Anquetil a prévu une question sur le directeur des ressources humaines des Casinos de Maurice, interpellé récemment par la police. Le député du gouvernement Vikash Nuckcheddy a une interpellation sur Gérard Sanspeur, qui était un conseiller de Renganaden Padayachy.

Registre social

Toujours sur l'utilisation des fonds publics, Patrice Armance du PMSD veut connaître le coût de maintenance du nano satellite lancé par Maurice l'année dernière. Pour sa part, Osman Mahomed veut savoir si la construction d'une autoroute reliant l'Est à Forbach est une priorité. Son collègue, le député Mahend Gungapersad, s'intéresse aux médicaments périmés qui ont été jetés et à la taxe imposée sur le matériel scolaire.

Plusieurs questions sur le registre social national. Du côté du PMSD, Richard Duval veut savoir combien de maisons ont été construites sous le Full Concrete Housing Scheme et combien ont été livrées. L'élu du MMM Franco Quirin veut savoir combien de personnes ont signé leur contrat pour être sur le registre social national et combien sont en attente. Reza Uteem a, lui, une question similaire. Sur le plan de la santé, le Dr Farhad Aumeer a une interpellation sur les postes vacants de spécialistes dans le service public et une autre sur le personnel du SAMU. Au MMM, Karen Foo Kune veut avoir le nombre de plaintes enregistrées dans le département néonatal des hôpitaux publics. Le traitement des déchets médicaux figure également parmi ses questions. Aadil Ameer Meea consacre une de ses questions à la pratique de l'angiographie.

Pour l'économie, Ritesh Ramful aura une interpellation sur les produits importés et exportés entre Maurice et l'Inde sous le Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement. De plus, il a une question sur les arrivées touristiques. Michael Sik Yuen a une interpellation sur le même sujet. Franco Quirin souhaite obtenir des renseignements sur People's Turf PLC, qui veut organiser des courses hippiques à Maurice.

L'agriculture est un autre thème qui préoccupe les élus. La députée Joanna Bérenger sol- licitera le ministre de l'Agroalimentaire, Maneesh Gobin, sur la gestion des pesticides. Nando Bodha s'intéresse à l'ouverture du marché de gros et au vol de légumes. Le même député reviendra à la charge sur la saisie de drogue d'une valeur de Rs 3,7 milliards à Pointe-aux-Canonniers, alors que Deven Nagalingum aura une question sur la découverte de cocaïne dans une tractopelle qui était passé par le port. Le député du PMSD Kushal Lobine a déposé quatre questions, dont deux concernant le remorquage au port et la qualité de l'eau.

Sur la police, Rajesh Bhagwan aura une question sur l'incident de Plaine-Magnien impliquant les ministres Bobby Hurreeram et Stephan Toussaint ainsi que des conseillers du village. Le député Aadil Ameer Meea a soumis une question sur des policiers suspendus.