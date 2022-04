Ile Maurice: Camp-Diable - Yogida Sawmynaden au cœur de huit interpellations ?

La police leur a demandé de faire une déclaration "under warning".

Comme elles n'ont pas été informées de la charge retenue contre elles, les huit ont exercé leur droit au silence, avant d'être relâchées.

Ça n'en finit pas. Huit nouvelles interpellations en ce jeudi 14 avril. Cette fois-ci, dans le Sud du pays, après une démonstration publique à Camp-Diable.

Aujourd'hui, la fête Varusha Pirappu a été marquée, comme le veut la tradition, par une cérémonie officielle organisée par la Mauritius Tamil Temples Federation (MTTF) à Amma Tookay, à Camp-Diable. Parmi les invités: le Premier ministre et d'autres dignitaires.

Mais plusieurs jours avant la cérémonie, des voix se sont élevées contre le fait que le député Yogida Sawmynaden ait été invité à prendre la parole au cours de cette cérémonie de la MTTF. Pourquoi donner la parole à ce ministre qui a step down, il y a un an, en février 2021, et qui a déclaré qu'il prend un "congé politique" pour "contrer les fausses allégations" faites contre lui dans le sillage de l'enquête sur la mort de l'agent du MSM Soopramanien Kistnen ?

D'où la démonstration publique.

Les voix contestataires de souligner que le président de la MTTF, Satchyuda Ramasawmy, fait partie des décorés de la République cette année. En mars, il a été élevé au rang de Officer of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean pour contribution dans le social. Certains n'ont pas manqué de faire le rapprochement, déplorant des tentatives de faire de la MTTF une fédération qui serait, selon ce qui circule dans les milieux concernés, "à la solde du gouvernement actuel". Il semblerait qu'une partie des membres de cette fédération souhaite que le leader de l'opposition soit invité à prendre la parole, non seulement "au nom de l'équilibre", mais aussi pour renouer avec une position de neutralité qui a été pratiquée au cours des années précédentes.

Interrogé hier, Satchyuda Ramasawmy - qui est président de la MTTF depuis 2017 - déplore ceci : "Éna dimounn anvi fer dimal enn zour koumsa." Il souligne qu'il y a "50 ans que je fais du social". Avant d'affirmer que le député Yogida Sawmynaden, "est un invité parmi les autres. Il ne prendra pas la parole. Seuls le Premier ministre et moi prononcerons un discours à cette occasion".

Les huit personnes interpellées ont été conduites au poste de police de Rivière-des-Anguilles et de Camp-Diable respectivement. Leurs avocats Kishore Pertab et Coomara Pyaneandee n'ont jusqu'ici pas pu s'entretenir avec leurs clients.