Afrique: Mont-Choisy - La plage rénovée au coût de Rs 12,5 millions

Le National Environment and Climate Change Fund a investi Rs 12,5 millions dans la première phase du Beach Management Plan à la plage publique de Mont-Choisy. Trois autres plages publiques de l'île : Flic-en Flac, La Prairie et Belle-Mare sont également dans cette phase du projet et les travaux devraient s'achever avant la fin de l'année.

Le ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, Kavydass Ramano, a souligné que nos plages publiques sont des atouts côtiers importants qui doivent être protégés, préservés et entretenus. C'était le samedi 9 avril, pour l'inauguration, en présence de plusieurs personnalités, de la plage rénovée de Mont-Choisy, dont la première phase des travaux par l'entrepreneur Prakash Foolchund a débuté le 10 août 2021 pour s'achever le 24 décembre 2021.

Ce projet au coût de Rs 12,5 millions comprend une aire de stationnement pour 56 véhicules dont quatre destinés aux personnes à mobilité réduite, quatre quais de livraison, deux douches à ciel ouvert, 20 poubelles, 10 tables de pique-nique, des lampes solaires et des équipements de gym en plein air. Pour ce faire, 180 casuarinas ont été abattus pour être rem- placés par 600 arbres, soit 250 palmiers bouteilles, 250 palmiers de Pâques et 100 duranta gold. Pour la réhabilitation des plages, la Beach Authority a signé un protocole d'accord avec le Mauritius Prisons Service pour la participation de prisonniers aux travaux.

Un maximum d'hygiène

Dans son allocution, le ministre Ramano a rappelé que pour la gestion des plages, la Beach Authority, conformément à l'un de ses objectifs, a proposé un nouveau concept de développement - Beach Management Plan. Les plages doivent, selon lui, être gérées de manière professionnelle avec un maximum d'hygiène pour que le public puisse en profiter pleinement. Il a ajouté que pour rendre les plages accessibles à un large public, y compris les personnes souffrant d'un handicap, un appel d'offres a été lancé et qu'après la finalisation de la deuxième phase du projet, la Beach Authority envisage de développer des aires de restauration sur plusieurs plages publiques identifiées.

De son côté, le ministre des Arts et du Patrimoine culturel, Avinash Teeluck, a félicité la Beach Authority pour le relooking de la plage de Mont-Choisy. Il a déclaré que le projet est à deux volets car il contribuera d'une part à restaurer et embellir cet espace public et, d'autre part, à relancer le tourisme dans le pays. Il a en outre appelé le ministre de l'Environnement à réhabiliter la plage de Grand-Baie, qui souffre d'une grave érosion et qui nécessite des travaux d'embellissement et d'infrastructures.

Le secrétaire parlementaire privé des cirocnscriptions Grand-Baie-Poudre-d'Or et Montagne-Blanche- Grande-Rivière-Sud-Est, le Dr Anjiv Ramdhany, a également insisté sur l'importance que nos plages soient saines car "primordiales pour notre qualité de vie". Selon lui, le Beach Management Plan est d'une "importance vitale pour la Beach Authority car il fournit un cadre intégré dans son processus décisionnel pour assurer le développement durable de nos plages publiques. Ce sera également une référence et un guide important pour le développement futur de plages publiques de haute qualité". Il a également déclaré que des mini-projets de reboisement sont menés à travers le pays pour restaurer la biodiversité et lutter contre la crise climatique.