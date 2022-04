Ile Maurice: Tour du monde en solitaire - Mack Rutherford atterrira à Maurice et Rodrigues

Le jeune Belgo-Britannique Mack Rutherford, âgé de seulement 16 ans, tente d'inscrire son nom dans le livre des records comme étant la plus jeune personne à effectuer un tour du monde à bord d'un avion en solitaire. Il a quitté la Bulgarie le 23 mars à bord d'un appareil de modèle Shark ultraléger faisant 325 kg et pouvant atteindre une vitesse de croisière de 300 km/h.

D'après le plan de vol du jeune pilote, il fera escale à Rodrigues le 17 avril et le lendemain, il atterrira à Plaisance. Une rencontre est prévue avec la presse, le 19 mars. Ensuite, il mettra le cap sur les Seychelles. Hier matin, son avion a quitté une île au sud de la Grèce. Par la suite, il survolera plusieurs pays africains avant d'arriver à Madagascar.

Il est prévu qu'il sera à Rodrigues dimanche, mais l'heure n'a pas été indiquée. Sur une page Facebook consacrée à son odyssée, le jeune pilote a dû quelque peu modifier son itinéraire puisqu'il n'a pas eu la permission de survoler l'espace aérien de certains pays africains. Après son départ des Seychelles, il survolera par la suite l'est du continent africain pour se rendre à Oman et aux Émirats arabes unis. À partir de là, il se dirigera vers l'est pour atterrir au Pakistan et ensuite en Inde. Mark Rutherford a prévu de passer par la Chine, la Corée du Sud et le Japon pour traverser l'océan Pacifique afin de rejoindre les États-Unis en mai. Le Mexique fait également partie de son itinéraire.

Cinq continents 52 pays

Pour regagner l'Europe, le pilote remontera tout le continent américain pour arriver au Canada en juin. Il fera ensuite escale en Islande avant de survoler plusieurs régions du Royaume-Uni. La Belgique est l'avant-dernière destination à son planning. Il est prévu que Mark Rutherford regagne la Bulgarie le 20 juin. Dans son plan de vol, il visitera 52 pays sur les cinq continents.

Mack Rutherford, qui a la double nationalité belge et britannique, est issu d'une famille d'aviateurs. Ses parents ainsi que ses grands-parents tout comme ses arrière grands-parents étaient dans l'aviation. Sa sœur Sara est devenue, en janvier dernier, la plus jeune femme à avoir fait le tour du monde. Mack Rutherford a eu sa licence de pilote d'avion ultraléger alors qu'il n'avait que 15 ans et trois mois, faisant de lui le plus jeune pilote au monde.