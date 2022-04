Afrique de l'Ouest: BRVM - Tendance haussière maintenue pour la capitalisation du marché obligataire

La tendance haussière de la capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), entamée le 12 avril 2022, s'est maintenue au terme de la séance de cotation de ce mercredi 13 avril 2022.

Cette capitalisation est en effet passée de 7595,110 milliards de FCFA à 7597,304 milliards de FCFA ce 13 avril, soit une hausse de 2,194 milliards.

Celle du marché des actions a aussi enregistré une hausse de 15,657 milliards de FCFA à 6545,119 milliards de FCFA contre 6529,462 milliards de FCFA la veille.

Concernant la valeur totale des transactions, on note également une augmentation avec une réalisation qui se situe à 4,902 milliards de FCFA contre 2,545 milliards de FCFA le mardi 12 avril 2022.

Du côté des deux indices, c'est l'embellie qui revient. L'indice BRVM 10 a ainsi enregistré une progression de 0,39% à 166,18 points contre 165,53 points précédemment.

Pour sa part, l'indice BRVM Composite a enregistré une hausse de 0,22% à 217,43 points contre 216,91 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses est occupé respectivement par les titres SMB Côte d'Ivoire (plus 7,40% à 7 545 FCFA), Filtisac Côte d'Ivoire (plus 7,17% à 1 570 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,14% à 1 125 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (plus 5,32% à 2 475 FCFA) et BICICI Côte d'Ivoire (plus 4,29% à 6 295 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Total Sénégal (moins 6,92% à 2 355 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 6,44% à 1 815 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 4,67% à 5 515 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 2,94% à 990 FCFA) et BOA Sénégal (moins 2,00% à 2 450 FCFA).