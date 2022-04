Maroc: Transport - Convention de partenariat entre la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l'Éducation-Formation et Markoub.ma

Casablanca — Une convention de partenariat a été signée entre la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l'Éducation-Formation et MarKoub.ma, première plateforme marocaine de réservation en ligne d'autocars.

Signée par Youssef El Bakkali, Président de la Fondation Mohammed VI, et Omar Chaabi, Président-Fondateur de la société MarKoub.ma, en présence des responsables des deux entités, cette convention vise à faire bénéficier les adhérents de la Fondation, leurs conjoints et enfants de réductions exclusives sur les prix de leurs voyages achetés via la plateforme marKoub.ma, indique un communiqué conjoint des deux organismes.

Ainsi, MarKoub.ma s'engage sur des réductions de transport inter-villes au profit du corps enseignant", ajoute la même source.

Cité dans le communiqué, M. El Bakkali a souligné que "ce partenariat devra compléter l'offre des prestations de la Fondation dans le domaine du voyage et qui a été renforcée dans le cadre de la mise en œuvre du plan décennal 2018-2028".

De son côté, M. Chaabi a affirmé qu'"au-delà d'offrir aux adhérents de la Fondation Mohammed VI des tarifs exclusifs auprès de plus de 50 sociétés d'autocars au Maroc, marKoub.ma ayant dans sa démarche de mettre la satisfaction-client au cœur de sa stratégie, déploiera tous ses moyens afin de rendre leurs expériences de réservation et de voyage, des plus agréables possible".

Proposant des opérateurs de transport routiers ciblant toutes les régions du Royaume y compris les zones reculées, la plateforme Markoub.ma permet d'accéder à diverses informations tel que les équipements et les services disponibles à bord des autocars ainsi que l'emplacement des sièges vacants. Le paiement du ticket, en ligne ou via une agence de services de proximité, n'engage aucune formalité ou dépense supplémentaire.

Créée par la loi N° 73.00 dans le cadre de la réforme du secteur national de l'éducation et de la formation, la Fondation Mohammed VI a pour mission le développement humain, social et culturel du corps de l'enseignement au Maroc.

MarKoub.ma est une plateforme qui facilite les voyages en autocar en permettant aux voyageurs de rechercher, de comparer et de réserver leurs tickets d'autocars aux meilleurs prix et en moins de 2 minutes.