Afrique: Crise alimentaire - La FAO appelle à relever de nombreux défis dans le continent

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a organisé, du 13 au 14 avril en Guinée équatoriale, la trente-deuxième session de la Conférence régionale pour l'Afrique.

La Conférence régionale, dont les assises se sont tenues en ligne, a mis en exergue le Cadre stratégique 2022-2031 de la FAO et ses activités visant à transformer les systèmes agroalimentaires pour les rendre plus efficaces, inclusifs, résilients et durables à partir de quatre améliorations: amélioration de la production, de la nutrition, de l'environnement et des conditions de vie pour tous, en ne laissant personne de côté.

" Relever les multiples défis de l'Afrique et réaliser son énorme potentiel exigent des efforts extraordinaires et de nouvelles façons de travailler ensemble ", a déclaré le directeur général de la FAO, Qu Dongyu, à l'ouverture des travaux.

" À l'instar de l'arbre, un grand fromager, qui figure sur le drapeau national de la Guinée équatoriale, nous devons nous aussi nous dresser face aux nombreux défis complexes auxquels l'Afrique est confrontée ", a-t-il conseillé.

Cette année, la conférence régionale a été organisée par le gouvernement de Guinée équatoriale. Elle a rassemblé les ministres de l'Agriculture et des hauts fonctionnaires des gouvernements de plus de cinquante pays africains et des délégués d'organisations de la société civile, du secteur privé, de partenaires au développement et de pays membres observateurs. Elle s'est tenue à un moment où l'objectif du continent d'éliminer la faim d'ici à 2025 et les efforts de la FAO d'aider les membres à atteindre les objectifs de développement durable d'ici à 2030 rencontrent de nombreux obstacles sans précédent.

En effet, s'ajoutant à la crise climatique, à des conflits régionaux persistants et à la pandémie de covid-19, qui en est à sa troisième année, une grave sécheresse sévit en Afrique de l'est. Par ailleurs, la guerre en Ukraine a fortement réduit l'approvisionnement en blé de l'Egypte et des pays voisins, faisant grimper le prix du pain dans le nord du continent.

Le nombre de personnes souffrant de la faim en Afrique subsaharienne est de nouveau en hausse après des années de repli. Selon les derniers chiffres disponibles, 282 millions de personnes sur le continent, soit plus d'un cinquième de la population, n'ont pas assez à manger, soit une hausse de 46 millions par rapport à 2019.

Le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, a déclaré que la Conférence régionale se réunissait en un moment critique pour l'économie de la région, et qu'il était devenu " urgent de transformer nos systèmes agroalimentaires dans le sens de durabilité ".

Initiatives de la FAO en Afrique

Les initiatives phares de la FAO sont "Main dans la main", qui rassemble déjà vingt-sept pays africains ; " Un pays, un produit prioritaire" qui aide chaque pays à développer la chaîne de valeur d'un produit agricole particulier dans des modalités inclusives, profitables et durables au regard de l'environnement; " Mille villages numériques " qui met le numérique au cœur de la transformation rurale et de la prospérité et dont la phase d'expérimentation est engagée dans sept pays africains.

" La FAO est présente sur plusieurs fronts, où elle s'emploie à permettre la transformation des systèmes agroalimentaires africains, lesquels peuvent jouer un rôle central face aux défis de la pauvreté, de la faim et de la crise climatique ", a indiqué Qu Dongyu.

Le directeur général a également évoqué les opérations de lutte contre le criquet pèlerin en Afrique de l'est comme exemple d'action de terrain rapide et efficace menée avec des partenaires, sous la direction technique de la FAO.

" L'Afrique dispose d'un grand potentiel de changement et de prospérité, grâce à ses ressources naturelles abondantes et son vaste réservoir de jeunes gens novateurs. Vous êtes présents aujourd'hui en tant que chefs de file du changement. Soyons grands et forts à l'image de cet arbre, le fromager, et continuons de travailler ensemble de manière efficace, avec fruit et dans la cohérence, et par des moyens plus novateurs pour l'Afrique que nous voulons! ", a précisé le directeur général de la FAO.

Signalons que les assises ont été également marquées par la présence du Commissaire à l'Agriculture, au Développement rural, à l'Economie bleue et à l'Environnement durable de la Commission de l'Union africaine, Josepha Sacko.