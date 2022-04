Madagascar: Vatomandry - Une mère de 32 ans donne naissance à un bébé de 6,5 Kilos

La naissance de Ron Rabemananjara est un miracle pour ses parents. Le bébé aux mensurations hors-normes fait le bonheur de ses parents.

Oh mon Dieu, vraiment ? " Rabemananjara Nerea, le père de l'enfant, n'en a pas cru ses oreilles quand on lui a annoncé le poids de son nouveau-né : 6,5 kilos. Le petit garçon, Ron Rabemananjara, a ainsi explosé le record du bébé le plus gros dans le service maternité du CHRD Vato-mandry où il est né avant-hier. " Je suis en service depuis 3 ans dans ce CHRD mais jamais je n'ai vu un bébé ayant atteint ce poids ", explique le Docteur Tsifaritana Tantely Rasolomanana, médecin chef du CHRD Vatomandry, région Atsinanana.

Ron fait le bonheur de ses parents. " Nous sommes comblés de joie. La grossesse et l'accouchement n'ont pas été faciles mais nous avons gardé espoir que Ron pointe son nez. Il est arrivé vers 10h30 du matin ", indique Nerea Rabemananjara, le père.

Miracle

Une césarienne d'urgence a été nécessaire pour la venue de l'enfant. " Nous étions étonnés du poids du bébé. Durant l'échographie, on nous a indiqué qu'il s'agissait d'un bébé de 4kg. Nous ne pensions pas que le bébé grandirait autant. La sage-femme qui avait suivi la grossesse avait indiqué qu'elle ne pourrait plus faire accoucher ma femme par voie basse au vu du poids du bébé à ce moment-là. Un médecin nous a recommandé que la naissance par césarienne d'urgence était impérative. Je suis ravie que ma femme n'a pas pu accoucher par voie basse, puisqu'elle n'aurait pas réussi à gérer avec un bébé d'un tel poids !", en-chaîne le père du nourrisson.

Ses parents, Nerea Rabemananjara et Rantonirina Antenaintsoa, ne s'attendai-ent à avoir un " gros " bébé leur premier enfant, un garçon, pesait 4,1 kilos à la naissance mais certainement pas à ce point ! Pas de quoi gâcher le bonheur des jeunes parents, " peu importe son poids, nous sommes bénis ! ", a déclaré son père au téléphone. Il faut dire que la naissance de cet enfant tient un peu du miracle. " On a tellement voulu la naissance du petit Ron. Ma femme avait des problèmes de santé et nous avons dû passer par différents traitements et contrôles pour arriver à avoir notre cinquième bébé. Le bébé miracle arrive enfin après que ma femme a eu une fausse couche pour le quatrième ", avoue le papa de Ron. Aujourd'hui, il est en bonne santé et a pu rejoindre sa famille. La maman se rétablit progressivement. La santé du bébé et de la mère est contrôlée par les médecins. Pour les parents, cela ne fait aucun doute, leur fils est fait pour " accomplir quelque chose de grand ".