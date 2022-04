Madagascar: Njakatiana - " Je resterai toujours fidèle à moi-même "

À l'aube de la célébration de ses 30 ans de scène, le chanteur Njakatiana revient sur les préparatifs de ce qui sera son plus grand concert cette année au Palais des sports et de la culture de Mahamasina.

" Mbola hihira aho " scande-t-il dans sa dernière chanson. Un concert grandiose, mélodieux et surtout inédit , c'est ce que Njakatiana promet à son public pour leurs retrouvailles. Rendez-vous est donné pour ce 29 mai à 15h et on peut dire que l'infatigable crooner a plus que hâte d'émerveiller ses inconditionnels comme ses futurs nouveaux fans. L'air décontracté, arborant toujours ce dynamisme et cet esprit de convivialité qui ne lui a jamais fait défaut depuis ses débuts, Njakatiana s'est présenté face à la presse hier pour évoquer les préparatifs autour de ce concert exceptionnel.

Avec à ses côtés Tanteli Ralalarison de Live Prod qui se charge de l'organisation, le chanteur est fier de mettre en chantier la célébration de ses 30 ans de scène, pour lui-même, mais surtout pour le public. " Ce sera un moment unique dans ma carrière, nous n'allons pas faire les choses à moitié aussi bien sur le fond que la forme. Je serai accompagné de mes fidèles musiciens, mais aussi d'un chœur et d'une troupe de musiciens symphoniques pour sublimer chaque chanson. De même, j'ai convié des danseurs professionnels pour orner la scène de diverses chorégraphies des plus gracieuses " souligne-t-il.

Une véritable communion musicale

Tanteli Ralalarison de Live Prod d'ajouter " Pour cette occasion, Njakatiana sera encore plus proche de ses fans, il leur réserve beaucoup de surprises, mais leur accorde aussi un cadeau et un privilège unique. On organise ainsi un grand concours d'interprétation de ses plus belles chansons via les réseaux sociaux et le grand gagnant de ce concours aura la chance d'interpréter une chanson inédite de la part de Njakatiana, qu'il promouvra avec ce jeune talent à ses côtés ". Si l'envie vous tente de pousser la chansonnette en amont du concert donc, pour ensuite finir par collaborer littéralement avec Njakatiana sur le long terme, inscrivez-vous sur la page facebook de Live Prod du 25 avril au 15 mai. L'illustre chanteur, quant à lui, assure " Tant que j'en aurai l'énergie, je continuerai toujours à chanter et composer pour le plus grand plaisir du public. Excellant dans le genre de la variété, je resterai cependant toujours fidèle à moi-même et à ce style qui m'est propre par respect pour mes fans ".

Entre nostalgie et l'espoir de perpétuer son héritage musical pour les trente années à venir, Njakatiana réserve ainsi le meilleur de lui-même pour ce concert au mois de mai. " Je me surpasserai tout comme je surprendrai le public le temps de ce concert. Ce sera pour moi l'occasion d'honorer de la plus belle des manières cet amour réciproque qui me lie à mes fans depuis ma première scène au Roxy d'Analakely, le 10 octobre 1992", a-t-il affirmé. Il nous réserve aussi la surprise d'y découvrir le ou les invités qui se joindront à lui pour l'occasion. Au-delà de cette date, il poursuivra la célébration de ses 30 ans de scène à travers une tournée nationale, mais aussi dans l'Hexagone, durant l'année, un grand retour à Antsiranana est d'ailleurs déjà prévu, une ville qui a marqué son histoire.