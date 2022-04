Tunisie: Le pays deuxième fournisseur de l'UE en vêtements professionnels et quatrième en pantalons jeans

La Tunisie a été en 2021, le deuxième fournisseur de l'Union européenne (UE) en vêtements professionnels et quatrième en pantalons jeans, selon l'analyse de marché de l'UE (Jeans / Vêtements) publiée par le Centre Technique du Textile (CETTEX).A cet égard, le pays dispose d'une grande opportunité de développer ses exportations sur l'Allemagne et de consolider les marchés classiques de manière à favoriser un gain de 130 millions d'euros en termes d'export et de créer 20 mille postes d'emploi.Le développement des exportations tunisiennes en habillement nécessite plusieurs actions dont le passage rapide à la règle de la simple transformation (quotas pour une période de 5 ans), a indiqué le CETTEX.Il s'agit également de favoriser un accompagnement personnalisé pour les nouveaux investisseurs désirant s'implanter en Tunisie et un appui diplomatique et économique de la part de l'ambassade de la Tunisie en Allemagne pour promouvoir le site tunisien.La même source a mis l'accent sur la nécessité de mettre en œuvre un plan de promotion spécifique par marché avec des actions d'accompagnement des opérateurs du secteur.

Quatrième fournisseur de l'UE en jeans, la Tunisie détient 8.63% de ce marché

La Tunisie est le 4ème fournisseur de l'UE en pantalons jeans avec une part de marché de 8.63% en 2021, contre 8,46%, en 2020, mais l'analyse de positionnement par marché montre que des marges de progression sont encore possibles. Elle a confirmé son savoir-faire et sa compétitivité pour ce produit phare du secteur, d'après la même source.

En effet, en 2021, la Tunisie a exporté 17,76 millions de pièces de jeans vers l'UE, avec une valeur de 322 Millions d'euros, affichant ainsi, une croissance de 14% en nombre de pièce par rapport à 2020.Les importations de l'UE en jeans, en 2021, ont atteint 438 millions de pièces avec un prix moyen de 8,53 euros.En effet un pantalon sur trois importés par les pays de l'UE est un jean contre 1 sur quatre, il y a 11 ans. Le marché européen de jeans est extrêmement porteur, mais il est hyperconcurrentiel, a précisé le centre.

Cependant, la Tunisie détient le prix moyen unitaire le plus élevé de jeans sur l'UE à environ 18,14 euros, en hausse de 0,22%, en 2021 par rapport à 2020 et de 3,93%, par rapport à 2019.

Deuxième fournisseur de l'UE en vêtements professionnels avec une part de marché de 17,02%En 2021

La Tunisie s'est classée deuxième fournisseur de l'UE en vêtements professionnels avec une part de marché de 17,02%, mais l'analyse de positionnement par marché montre que des marges de progression sont possibles notamment, sur le marché allemand.La Tunisie a exporté, en 2021, 8 millions de pièces pour une valeur de 271 Millions euros, soit un prix moyen de 33,62 euros.Les exportations tunisiennes sur l'UE affichent une hausse de +11,36% en nombre de pièce et de 12,75% en 2021, par rapport à 2020.La Tunisie demeure le fournisseur privilégié de l'Europe pour les vêtements de travail haut de gamme et 80% de ses exportations en vêtements professionnels sont destinées à trois principaux marchés à savoir la France (49%), l'Italie (17%) et l'Allemagne (14%).

L'année dernière, les importations de l'UE en vêtements professionnels se sont élevées à 1,59 milliard d'euros, soit 99 millions de pièces. Le marché européen de ces vêtements est fortement concurrentiel, mais il constitue un créneau porteur pour les fournisseurs d'habillement qui offrent des produits créatifs et de qualité, a expliqué le CETTEX.La Tunisie détient le prix moyen unitaire le plus élevé sur l'UE en vêtements professionnels à 33,62 euros, en 2021.