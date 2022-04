Congo-Brazzaville: Institut géographique national - Les agents sensibilisés à la conscience professionnelle pour de meilleurs résultats

Le 14 avril à Brazzaville, l'Institut géographique national (IGN) a lancé, à la faveur de ses agents, un séminaire de renforcement des capacités sur l'éthique face aux exigences du travail et de la performance ainsi que la déontologie administrative.

" Nous organisons ce séminaire pour une amélioration continuelle de nos prestations dans le cadre des missions qui sont assignées à l'Institut géographique national ", a expliqué le directeur de la structure, Etienne Paka, après avoir lancé les travaux du séminaire. Il a appelé les participants à prendre conscience de l'importance de la mise à jour de leur savoir et savoir-faire.

Ce séminaire animé par l'inspecteur général des services administratifs, Gabriel Moussiengo, a plusieurs objectifs. Il s'agit, entre autres, de permettre aux participants de comprendre les notions ainsi que le rôle capital de l'éthique et de la déontologie administrative ; d'appréhender ce qu'ils doivent être professionnellement et améliorer leur attitude morale ; de promouvoir les attitudes et comportements qui favorisent la compétence... " Tour ceci permet de lutter contre les antivaleurs. Mais avant d'y parvenir, il faut connaître, à travers l'éthique et la déontologie, que représentent les valeurs ", a-t-il indiqué.

Il convient de souligner que l'IGN a pour missions essentielles de réaliser une banque de données et une cartographie nationale porteuse d'informations objectives et actualisées ; d'établir et entretenir un réseau géodésique ainsi qu'un réseau de nivellement de précision ; de réaliser la couverture photographique aérienne du territoire national et la tenir à jour. Cet institut a aussi pour devoirs de faire la recherche appliquée en vue du développement de la géodésie, la cartographie, la photogrammétrie ; de développer la coopération avec les organismes nationaux et internationaux œuvrant dans le même domaine.

C'est pour permettre aux agents d'accomplir professionnellement leurs tâches en vue de meilleurs résultats, dans le cadre de ces missions, que l'IGN organise ce séminaire.