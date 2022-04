Afrique: La CAF et la BAL s'engagent à développer une industrie du sport en Afrique

Dakar — La Confédération africaine de football (CAF) et la Basketball Africa League (BAL) ont déclaré, jeudi, au Caire, vouloir unir leurs efforts en vue de la création d'une industrie du sport en Afrique.

"Nous avons discuté de la manière dont nous pouvons développer l'industrie du sport en Afrique et renforcer l'activité commerciale", a annoncé le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, lors d'une visite du président de la BAL, Amadou Gallo Fall, au siège de l'instance chargée du football africain, au Caire.

"Nous avons discuté d'un certain nombre d'initiatives susceptibles de favoriser des relations de travail plus étroites entre nous et de domaines d'intérêt mutuel", a dit M. Mosengo-Omba.

Il a parlé de l"'impatience" de la CAF de développer sa coopération avec la BAL.

La visite d'Amadou Gallo Fall au siège de la CAF a eu lieu à la suite de ses échanges avec le président de l'instance africaine, Patrice Motsepe, lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations, au Cameroun, en février dernier.

Les deux parties ont discuté des domaines de coopération qu'ils peuvent exploiter à l'avenir.

Le président de la BAL a tenu à préciser qu'il ne voyait pas de rivalité possible entre football et le basket.

"La Coupe d'Afrique des nations est l'un de mes tournois préférés. Il s'agit de tirer parti du potentiel et des talents que nous avons dans le continent pour créer une industrie du sport", a expliqué Amadou Fall.

A son avis, la BAL et la CAF peuvent y arriver par la construction d'infrastructures sportives, le renforcement des capacités des sportifs africains et l'usage du "pouvoir de mobilisation et de transformation du basket-ball et du football".

La BAL est une compétition réservée aux clubs de basketball du continent, lancée en 2020 avec le soutien de la FIBA, la Fédération internationale de basketball, et de la NBA, la plus grande ligue de basketball du monde.

Amadou Gallo Fall, de nationalité sénégalaise, vice-président de la NBA et directeur de son département Afrique depuis 2010, est nommé président de la BAL depuis 2019.

Après la première édition en 2021 à Kigali, la BAL a entamé en mars dernier sa deuxième édition, qui se poursuit actuellement au Caire (Egypte).

La phase finale aura lieu à Kigali (Rwanda).