Centrafrique: La vidéo d'un assassinat par des hommes en tenue militaire suscite l'indignation

En République centrafricaine ces images ont fait le tour des réseaux sociaux : on y voit des hommes en tenue militaire exécuter à l'arme blanche un prisonnier à genoux, les mains attachées dans le dos. Dans un communiqué, l'état-major dénonce un " montage " mais les images continuent de susciter l'indignation ainsi que de vives réactions de la part de l'opposition.

La scène est difficilement soutenable. Six hommes en armes et tenue militaire, parlant sango, le visage découvert, regardent et filment tandis qu'un 7e égorge un homme au sol, les mains liées dans le dos.

Certaines sources estiment pouvoir identifier les protagonistes et le lieu. En janvier, des photos de la scène avaient déjà circulé : on y voyait la victime à bord d'un véhicule semblable à ceux qu'utilise la police.

Dans un communiqué, le chef d'état-major des armées, Zéphirin Mamadou parle sans hésiter de " montages " et de " mise en scène " dans le but de " discréditer " la Centrafrique et son armée.

" C'est une vieille vidéo. La scène ne s'était pas déroulée sur le territoire centrafricain ", déclare le ministre conseillé spécial à la présidence Fidèle Guandjika sur sa page Facebook.

Le parti MLPC de l'opposant Martin Ziguélé dénonce un " acte de barbarie " et " exige l'ouverture urgente d'une enquête ". " Il est plus que temps pour notre pays d'avoir une véritable justice ", renchérit le MKMKS de Jean-Serge Bokassa