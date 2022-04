Congo-Brazzaville: Mode - Une alliance au bénéfice des marques de luxe africaines

La société d'investissement dédiée aux marques de luxe et premium d'héritage africain " Birimian " s'est associée avec la société européenne de gestion d'actifs " Trail ", via un accord stratégique visant à promouvoir les maisons d'héritage africain et les marques émergentes haut de gamme.

Selon la note publiée par Birimian, la première phase de l'alliance sera consacrée à un investissement de Trail dans Birimian Ventures (véhicule d'investissement spécialisé de Birimian). Ce financement appuiera les activités d'investissement, de renforcement des capacités et de développement des marques africaines. Pour ce qui est de la seconde phase, elle verra la création d'une société d'investissement à long terme cogérée par les deux entreprises, visant à investir cinq millions d'euros chaque année dans un portefeuille de marques soigneusement sélectionnées. Le premier closing du fonds est prévu pour la fin de l'année.

" Aujourd'hui, les créateurs africains sont freinés par plusieurs défis, tels que de faibles capacités de production, un manque d'accès au financement et des réseaux de distribution limités. Pour répondre à ces défis, l'alliance de Birimian et Trail a pour ambition de fournir aux marques d'héritage africain un soutien opérationnel et financier afin de permettre leur montée en gamme. Cela, en s'appuyant sur un solide réseau d'experts appartenant à leurs réseaux respectifs ", indique le communiqué.

En effet, le partenariat entre ces deux entreprises représente également une innovation financière, proposant une alternative au modèle traditionnel de capital-investissement pas le mieux adapté au développement à long terme des marques. Des lors, Birimian et Trail innovent avec une approche industrielle créant plus de valeur pour les marques, les investisseurs et les parties prenantes le long des chaînes de valeur du textile sur les marchés africain et européen par de fortes synergies opérationnelles.

" Nous sommes ravis de cette alliance car il s'agit d'une nouvelle étape majeure pour Birimian, moins d'un an après notre création. Elle renforce la crédibilité de notre approche, de notre modèle économique, de la marque Birimian et de notre stratégie d'investissement sur le secteur de la mode et de la création d'inspiration africaine. Je suis également heureuse d'élargir les horizons de Trail et impatiente de les soutenir dans le développement de leurs activités sur le continent africain ", explique Laureen Kouassi-Olsson, fondatrice et présidente directrice générale de Birimian.

Content dudit partenariat, Xavier Marin, président de Trail, déclare : " ... Nous voyons dans les marques du patrimoine africain un énorme potentiel et plus généralement dans le continent africain en tant que nouvelle frontière d'investissement... ".