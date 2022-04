Congo-Brazzaville: Photographie - Atong Atem remporte le premier prix " La Prairie ART Award 2022 "

La photographe sud-soudanaise, Atong Atem, a récemment remporté le premier prix artistique " La Prairie Art Award 2022 ", organisé par la maison de cosmétique de luxe suisse La Prairie, en étroite collaboration avec l'Art Gallery of New South Wales.

La série " A yellow dress, a bouquet 2022 " avec laquelle Atong Atem a remporté son prix se compose de cinq autoportraits sur lesquels elle apparaît en plan serré, le visage peint de couleurs vives.

Dans cette œuvre, Atong Atem emprunte aux codes de la peinture occidentale classique, au travers des postures symétriques qu'elle adopte, mais conserve une esthétique purement africaine grâce aux couleurs et aux textures. Son œuvre engagée reste accessible et donne à réfléchir sur les représentations traditionnelles des femmes africaines.

Dans son œuvre, le vêtement et le maquillage ont ainsi une place centrale : en jouant avec les codes et les motifs traditionnels d'Afrique de l'est, l'artiste attire, en effet, le regard du grand public sur la représentation des corps noirs dans l'histoire de l'art.

Grâce à ce prix qui a vocation à célébrer le travail de femmes-artistes australiennes, la photographe, réfugiée en Australie après avoir fui le Kenya, sera exposée à l'Art Gallery of New South Wales et participera à la foire internationale d'art Art Basel à Bâle au mois de juin prochain.

Précisons que le prestigieux prix " La Prairie Art Award 2022 " remporté par l'artiste photographe sud-soudanaise a une valeur de 80 000 dollars.