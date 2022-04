Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - La MONUSCO encourage la population de Kabasha à collaborer avec les forces de sécurité

communiqué de presse

La collaboration entre la population et les forces de sécurité est essentielle dans la mise en œuvre du mandat de Protection des civils par la Force de la MONUSCO et les Forces armées de la République Démocratique du Congo (FARDC).

Afin de rendre ce partenariat effectif, le bureau des Affaires civiles de la MONUSCO a organisé, le 8 avril dernier à Kabasha, localité située à une vingtaine de Km au sud-ouest de Beni, une session de sensibilisation sur la collaboration entre les autorités, la population et les forces de défense et de sécurité.

Cette séance de sensibilisation a réuni les leaders communautaires, les autorités politico-militaires, les représentants des associations féminines et des mouvements de la jeunesse. Le but est de recréer un climat de confiance entre la population et les forces de sécurité et promouvoir ainsi un environnement plus protecteur.

Lors des échanges, le major Wilned Chawinga, commandant en charge des relations civilo-militaires de la Brigade d'Intervention de la MONUSCO (FIB), a insisté sur le fait que le retour de la paix dans le territoire de Beni passe par la collaboration entre les populations qui doivent fournir les informations et les forces de défense et de sécurité, qui les exploitent pour mieux les protéger. Il a rappelé que le premier acteur de la protection des civils, c'est la population elle-même.

Des jeunes impliqués pour la paix

Le représentant de la jeunesse de Kabasha, Faustin Katembo, a lui, salué le retour progressif de la paix et la reprise des travaux champêtres qui enclenche le processus de développement de la contrée. Il a appelé les jeunes à combattre les rumeurs sur les réseaux sociaux et à s'engager véritablement à collaborer avec les Forces de sécurité : " En ce qui concerne la protection des civils, nous avons été informés sur le fait que le premier protecteur du civil, c'est lui-même. Que les jeunes s'engagent donc à collaborer avec les forces de sécurité pour que la paix revienne dans notre territoire et dans notre province. Que les jeunes s'engagent à dénoncer les cas suspects pour que les chargés de sécurité puissent intervenir au moment opportun ", a-t-il souligné.

Il a ensuite salué les réalisations de la MONUSCO. Il cite notamment le renforcement des capacités des forces de l'ordre, l'appui logistique aux FARDC, la défense des droits de l'homme, l'appui aux instances judiciaires, mais aussi l'implication de la mission dans la mobilisation des jeunes issus des groupes armés, à travers la construction et la réhabilitation des infrastructures. Ce qui les aide à réintégrer socialement et économiquement leur communauté.

Pour sa part, Katembo Mastaki, président adjoint de la coordination estudiantine du territoire de Beni a insisté sur l'importance pour les jeunes de s'impliquer dans les questions de paix : " Nous devons collaborer avec la MONUSCO et les FARDC et ne pas nous fier aux rumeurs qui accusent les forces de défense et de sécurité. La paix est l'affaire de tous. Nous devons nous impliquer pour changer la situation. Les mécanismes à instaurer, c'est la confiance envers nos autorités. Nous avons compris que la MONUSCO est là pour travailler avec le gouvernement, elle soutient les FARDC et intervient dans les limites de son mandat ", a expliqué Katembo Mastaki avant de lancer cet appel aux jeunes : " Aux jeunes de Kabasha et surtout aux étudiants, nous leur demandons de ne pas adhérer aux groupés armés, mais de travailler avec les autorités pour mettre fin à l'insécurité dans la région ".

Le leadership féminin au service de la paix

Charmante Kapitula, présidente de l'Association des femmes pour la paix et le développement intégral estime pour sa part que le leadership féminin peut aider à ramener la paix dans le territoire de Beni. " J'ai axé mon exposé sur le leadership de la femme dans la restauration de la paix dans le territoire de Beni. La femme qui est victime de l'insécurité doit collaborer avec les autorités locales à qui elle doit transmettre les informations. Elle doit aussi collaborer avec les forces de défense et de sécurité ", a expliqué Charmante Kapitula.

Elle a encouragé les femmes à jouer un rôle majeur dans la sécurisation de la région. " La MONUSCO, grâce à l'engagement communautaire, a poussé les femmes à intégrer les comités locaux de protection. Cela nous permet de faire évoluer la situation sécuritaire dans nos zones respectives ", a conclu Charmante Kapitula.