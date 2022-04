Gambie: Le gouvernement adopte des mesures en vue d'alléger les effets et répercussions des difficultés économiques

Présidentiel, Banjul, 12 Avril 2022: Le gouvernement a mis en place un groupe de travail de huit membres dont la tâche consistera à mener une enquête sur la récente hausse des prix du carburant et des marchandises ainsi que sur les répercussions de la guerre entre la Russie et l'Ukraine sur tous les secteurs de l'économie.

Le groupe de travail entreprendra une étude de la situation économique actuelle et recommandera des mesures en vue d'alléger l'impact du conflit sur les conditions de vie des populations de la Gambie.

Ce groupe de travail comprend des membres du Ministère de l'Economie et des Finances, du Bureau du Trésorier General, de l'Agence des Marchés Publics de la Gambie, de la Banque Centrale de la Gambie, du Ministère du Commerce, de l'Emploi et de l'Intégration Régionale, de l'Agence de la Promotion des Investissements et des Exportations de la Gambie et du Ministère de l'Agriculture. Le groupe de travail présentera son rapport dans deux semaines.

Circulaire sur le Control des Coûts Dans un autre développement, le Secrétaire Général et Chef de la Fonction Publique, Mr Noah Touray, a envoyé une lettre circulaire afin d'informer tous les Ministères, Départements et Agences Gouvernementales de la prise immédiate de ces mesures, et ce, en vue d'alléger et d'atténuer l'impact des difficultés économiques mondiales actuelles.

Cette lettre circulaire révèle que la pandémie du covid-19 et la guerre entre la Russie et l'Ukraine sont les causes des difficultés économiques actuelles. Ces effets se sont manifestés à travers un déclin des activités économiques, la perte de revenus financiers et la hausse des prix du carburant et des marchandises.

Le gouvernement a adopté des mesures fiscales et draconiennes en vue de garantir la continuité des activités gouvernementales, et ce, à travers la réduction des frais de voyages à l'étranger, d'achat de carburant et de lubrifiants, et des paiements d'indemnités de télécommunication.

Le gouvernement procèdera à une révision et à une gestion stricte des dépenses avec effet immédiat, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Les missions à l'étranger sont suspendus, à l'exception des réunions statutaires de l'Organisation des Nations Unies (ONU), de la Communauté Economiques des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), de l'Union Africaine, de la Banque Mondiale, du Fonds Monétaire Internationale, de la Banque Africaine de Développement, de la Banque Islamique de Développement ou lorsque les organisateurs de ces évènements prendront en charge les frais de participation à ces réunions. Ces mesures comprennent également le paiement partiel des indemnités journalières pour les missions où le gouvernement prendra en charge les frais de logement.

Dans le secteur des télécommunications, le gouvernement imposera une restriction sur l'utilisation des téléphones mobiles prépayés aux cadres supérieurs et agents de sécurité concernés, et ce, avec des limites.

Les contrôleurs de scrutin ont reçu des instructions en vue de veiller au respect strict de ces mesures. En outre, la circulaire souligne que les dépenses concernant le carburant et les lubrifiants doivent être réduites au strict minimum dans les Ministères, Départements et Agences Gouvernementales.

Le gouvernement a réduit de 20% les allocations mensuelles de carburant aux fonctionnaires éligibles. Ces mesures seront mises en place en attendant une amélioration de la situation économique et une nouvelle analyse du gouvernement. En conclusion, la circulaire sollicite la compréhension et la coopération de tous dans la mesure où le gouvernement œuvre constamment pour le développement d'une économie forte et prospère.

