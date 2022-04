Congo-Brazzaville: Fonds culturel sud - Cent bourses au profit des artistes en début de carrière

Le projet " Fonds culturel sud " invite, du 1er avril au 8 mai, les artistes en début de carrière travaillant dans toutes les disciplines à soumettre leur candidature en vue de bénéficier d'un accompagnement pour impulser leur profession.

Le Fonds culturel sud entend soutenir, cette année, cent artistes en début de carrière originaires des pays éligibles du Sud et de l'Est. Ce, en vue de récompenser l'accomplissement artistique et porter l'attention des acteurs culturels et des programmateurs en Suisse sur ces artistes qui seront sélectionnés. " L'appel cent artistes avait été lancé en 2020 en réponse aux restrictions de voyage liées à la pandémie. Cette initiative fait partie d'une stratégie sur le long terme qui a pour but d'initier des relations virtuelles, de construire et soutenir des réseaux numériques, et d'attirer l'attention sur divers parcours artistiques malgré la mobilité limitée ", a déclaré le Fonds culturel sud, sur son site web.

L'appel à candidatures à cette troisième édition d'appui financier est ouvert aux artistes et aux collectifs d'artistes de toutes les disciplines artistiques, originaires de ou basés dans les pays éligibles d'Afrique dont le Congo, la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, le Gabon, etc., ainsi que des pays d'Amérique latine, du sud-est et sud-ouest de l'Asie, et de l'est de l'Europe, à savoir pays non-membres de l'Union européenne.

Les artistes éligibles sont ceux qui ont entre deux à dix ans d'expérience professionnelle. Cette bourse à hauteur de 1000 CHF par lauréat, soit 644 742 FCFA, vise à permettre aux bénéficiaires de gagner en reconnaissance dans leur champ, dans les médias, dans les cercles de financement ou par le public au sens large.

Pour postuler, les candidats sont requis d'envoyer une vidéo de profil d'artiste, transcrite en anglais ; une biographie ; un ou deux exemples de travail ; un formulaire de candidature dûment rempli et complet. Les candidatures seront examinées en fonction de la pertinence de la vidéo de profil, mais aussi de la qualité du travail et de la clarté du propos dans la vidéo. Ainsi, le jury n'impose pas de consignes narratives ou esthétiques particulières, à condition de respecter les termes et conditions mentionnés dans le règlement de l'appel à candidatures. La vidéo devra notamment représenter la personnalité de l'artiste et mettre en valeur sa profession de sorte à susciter l'intérêt pour en savoir plus.

Notons que l'annonce de la sélection des bénéficiaires se fera du 4 au 8 juillet.