Congo-Brazzaville: A la découverte de... Me Cerdan Prince Samba, un ambitieux arbitre du judo

Ancien athlète et coach au niveau de la ligue départementale de judo de Brazzaville, Me Cerdan Prince Samba dit Me Cerdan Piment souhaite apporter sa pierre à l'édifice du judo congolais à travers l'arbitrage.

Déterminé et ambitieux, Me Piment ne compte pas quitter le tatami maintenant. L'amour qu'il a pour le judo est plus fort car il connaît l'année au cours de laquelle il a débuté avec ce sport de combat (2002) mais pas celle qu'il va l'abandonner.

Après avoir participé à plusieurs compétitions au niveau départemental et national dans le célèbre club Kodo Kagucha, Me Cerdan s'était ainsi lancé dans la formation des nouveaux talents avant de découvrir l'arbitrage grâce au grand Me Amigo. L'appétit venant en mangeant, il a profité du stage d'arbitrage organisé par la Fédération pour non seulement se perfectionner mais aussi se professionnaliser.

Ce stage ayant été animé par les experts de la Fédération internationale de judo. " Suite à l'invitation des experts internationaux par le président Ata, j'avais décidé d'apprendre profondément la pratique de l'arbitrage. C'est un métier merveilleux, il faut être prudent tout en ayant un esprit serein et neutre. C'est une passion et nous devrons l'aimer. Je me donne à fond car je veux intégrer la liste des meilleurs arbitres congolais et africains", a-t-il indiqué.

Me Cerdan, par ailleurs policier, puise son dynamisme et sa rigueur dans sa formation d'agent de police. Il dit s'inspirer du comportement de l'ancien arbitre Kangapaille. Selon lui, les acteurs du judo congolais, particulièrement les arbitres, doivent être unis, professionnels et ambitieux dans la mesure où ils jouent un rôle très crucial.