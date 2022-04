Gabon: Les populations du canton Massamba retroussent les manches pour ensoleiller la route Lemanassa-Dienga-Issemé

La route, a t-on coutume dire, est un facteur de développement. Les fils de Dienga disent l'avoir si bien compris. Ils ont, le week-end écoulé, procédé au débroussaillage, au nettoyage des abords de la route Lemanassa-Dienga et Dienga Issémé.

La route Lemanassa-Dienga et Dienga-Issémé était en souffrance. Pour venir à bout de cette souffrance, les filles et fils de Dienga, ont pour certains, mis la main à la poche et pour d'autres, ont retroussé les manches. Les mains à la poches pour accompagner les volontaires qui se sont mis à la tâche. "Nous sommes obligés de mettre la main à la poche pour encourager les volontaires à faire ce travail qui revient au pouvoir public qui devrait nous venir en aide. Nous le faisant pour éviter d'éventuelles collisions des véhicules qui pourraient enregistrer des pertes en vie humaine" fait savoir un des jeunes.

Machettes à la main, tenues appropriées, comme un seul homme, jeunes et personnes âgées, originaires du Canton Massamba, en toute solidarité, ont unis leurs forces pour venir à bout des hautes herbes qui envahissaient la route. "L'axe routier qui a été amélioré entre Bakoumba et Lemanassa, distant de 30 Km seulement. Mais de Lémanassa à Diénga, c'est 40 Km et impraticable. De Diénga à Pana, c'est près de 56 Km de route fermée, donc impraticable aussi !" a précisé un fils de Dienga.

Dans une bonne ambiance et tout en cadence, l'on pouvait observer l'harmonieux mouvement des machettes qui faisaient coucher les arbustes et hautes herbes qui obstruaient la voie empêchant les automobilistes de voir plus loin. " Cette activité retroussons les manches, permet non seulement d'ensoleiller la route, mais aussi, de boucher l'espèce de nid de poules. Il faut dire que les hautes herbes obstruaient déjà la voie et les conducteurs avaient du mal à apercevoir celui qui venait du sens contraire" relève l'un des jeunes.

Cette opération qui a permis l'ensoleillement de plusieurs kilomètres de la route Lemanassa-Dienga-Issemé, apprend t-on, est l'initiative des délégations du Club Lewa section Moanda, Franceville et Dienga.