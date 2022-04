Congo-Brazzaville: Musique - Roga-Roga annonce sa tournée européenne

Figure incontournable de la musique congolaise, Roga-Roga et son groupe Extra-Musica continuent leur conquête au-delà des frontières africaines. Leur tournée européenne les conduira dans cinq pays et treize villes.

Après Abidjan, en Côte d'ivoire; N'Djamena, au Tchad; Bamako, au Mali; Kinshasa et Goma en République démocratique du Congo l'année dernière, Roga-Roga et son groupe se lancent désormais à l'asssaut du continent européen. Dénommée "Bokoko Europe tour", la tournée inédite qu'ils vont effectuer va les conduire dans cinq pays, dont la France, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, l'Espagne et treize villes.

Ce périple d'un mois et demi débutera le 13 mai à Paris, puis Bordeaux le 14 mai. L'artiste et son groupe se rendront ensuite les 27 et 28 mai à Nuremburg et Ratigen, en Allemagne, avant de retourner en France où ils se produiront à Lille le 3 juin, et à Charleroi en Belgique le 4 juin.

Le marathon se poursuivra à Genève, en Suisse, le 5 juin, avant Montpellier et Lyon les 10 et 11 juin ; Madrid, en Espagne, le 17 juin, puis Montreuil le 18 juin, Pau le 24 juin et enfin Marseille le 25 juin.

Durant cette conquête européenne, Roga-Roga et son groupe présenteront au public l'exclusivité de leur nouvelle danse et chanson "Bokoko" devenue un hymne qui défraie la chronique musicale à travers le monde. Cette chanson remet au goût du jour la recette d'Extra-Musica, ce qui le fait tout naturellement revenir aux sources.