Afrique: Proces Thomas Sankara - L'audience sur les intérêts civils reportée au 25 avril prochain

L'audience du 13 avril 2022, après son ouverture et suivie de quelques minutes de suspension, a été reportée au 25 avril prochain par la première Chambre du tribunal militaire. A écouter toutes les parties, des difficultés ont été rencontrées dans la communication des écritures qui seront la base du débat sur la réclamation des intérêts civils.

L'audience du 13 avril a été reportée au 25 avril prochain car toutes les parties n'ont pas reçu les écritures devant être la base des futurs débats sur les intérêts civils, ou les ont reçues en partie. Si Mathias Somé, avocat de la défense, indique avoir reçu des écritures de l'Agence judiciaire de l'Etat (AJE), mais souhaite en prendre connaissance, d'autres avocats de la défense, par contre, soit les ont reçues séance tenante au procès, soit ne les ont pas du tout reçues. " Pour le respect des droits de la défense, nous demandons une suspension de trois semaines ", a plaidé Mathias Somé. A l'entendre, la partie civile devrait leur communiquer certaines pièces dont des actes de naissance et de mariage afin " d'établir un lien entre ceux qui formulent la réclamation et les défunts ", a-t-il déclaré. Aussi, la défense souhaite-t-elle avoir les critères de répartition car, en " matière indemnitaire, on tient compte des revenus ".

Le tribunal a donné rendez-vous le 25 avril prochain pour rendre sa décision sur la liberté provisoire demandée au profit de Pascal Tondé:

Cette situation de défaut de communication des écritures a été reconnue par l'AJE, la partie civile et le Parquet. Même si toutes les parties n'avaient pas proposé le même délai pour le report de l'audience, le juge Urbain Meda, semble avoir coupé la poire en trois. A cette audience, nous avons appris du tribunal que Me Ollo Larousse Hien a demandé la liberté provisoire pour son client, Pascal Tondé, condamné à trois ans de prison ferme avec mandat de dépôt. Me Ollo Larousse Hien, défenseur de ce condamné pour " subornation de témoins ", doit encore attendre. Car, le Tribunal militaire a donné rendez-vous le 25 avril prochain pour rendre sa décision.