Gabon: Relance du processus d'attribution des terres au pays

Libreville, le 13 Avril 2022 - Par la signature et la remise des conventions d'attribution et de gestion des forêts communautaires (FC), le 8 avril dernier, le Ministre des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du Plan Climat et du Plan d'Affectation des terres, Prof. Lee White, a relancé le processus d'attribution de ces dernières.

Suspendu temporairement en 2019 et dont la reprise était conditionnée par un diagnostic socio-économique des communautés, une description des activités entreprises et envisagées pour les cinq prochaines années, les modalités de la gestion traditionnelle des ressources, et l'élaboration d'un Plan Simple de Gestion (PSG). Autant de prérequis pour l'attribution d'une forêt communautaire.

Au total, ce sont 28 FC qui ont été attribuées parmi lesquelles 19 en conventions définitives et 9 en conventions provisoires. Le processus de relance d'attribution des FC intervient quelques semaines après les visites effectuées par le ministre en charge des Forêts dans les provinces de l'Ogooué- Ivindo (Makokou) et du Woleu-Ntem (Mitzic) afin de toucher du doigt les réalisations et les avancées liées au développement local.

" Je suis là pour vous féliciter car aujourd'hui nous aboutissons à la signature d'un grand nombre de forêts communautaires définitives et provisoires. Je sais que ce processus a pris du temps pour certaines associations car vous avez, dans le passé, été victimes de la mauvaise gestion de certaines des FC qui existaient ", a déclaré le ministre Lee White.

Pour sa part, une représentante des communautés bénéficiaires a déclaré : " Ce que nous récoltons aujourd'hui est le fruit d'un long processus qui a mis notre patience à rude épreuve, car, depuis quelques années, nous nous sommes consacrés à la création des forêts communautaires. Durant cette période, le soutien de l'administration nous a permis de renforcer notre détermination à poursuivre le processus de création des forêts communautaires pour être des modèles de développement dans notre localité respective ".

Pour les communautés locales, les FC représentent un mécanisme de reconnaissance officielle des droits coutumiers de gestion des ressources forestières. Elles constituent notamment un moyen d'implication desdites communautés dans la gestion durable des forêts et la protection de la diversité biologique. Enfin, la foresterie participative peut mener à l'amélioration des conditions de vie des populations locales.

Ministère des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du Plan climat et du Plan d'affectation des terres