Afrique: Les immortelles chansons d'Afrique - " Makambo mibale " de Kosmos Mountouari

" Makambo mibale " figure parmi les standards de la musique congolaise. Ce titre impérissable de Kosmos Mountouari, composé avec Les Bantous de la capitale, continue de faire sensation auprès de la nouvelle génération.

La chanson, sortie en 45 tours à la fin des années 1960, eut un large écho. D'abord dans les deux Congo, ensuite en Afrique et enfin en Europe. Pour preuve, elle fut éditée par plusieurs labels : Bantou de la capitale, République du Congo, référence BT.2 ; Columbia, Nigeria, référence G.20026 ; Pahé, France, référence 11520, etc.

A travers cette belle œuvre musicale, Kosmos montre la cause des conflits qui minent l'humanité. Pour lui, deux affaires majeures sont à l'origine de la destruction du monde entier. La première est l'argent et la seconde la femme. " Makambo mibale ebomi mokili mobimba ah " ! S'écrie l'artiste au début de la cette mélopée. Autrement dit, " Deux affaires ont détruit le monde entier " ! Après avoir fait ce constat, l'artiste exhorte à la vigilance : " Baninga mibali o, to keba la vie est un combat oye ", entendez " Mes frères faisons attention, la vie est un combat ".

Dans cette aubade, les percussions sont assurées par Saturnin Pandy, la guitare basse par Alphonse Ntaloulou, la guitare rythmique par Samba Mascot, la guitare mi solo par Mpassy Mermans, la guitare solo par Gerry Gérard et le saxophone par Nino Malapet. Ici, les voix de Kosmos et Pamelo s'accordent en polyphonie dans deux lignes mélodiques parallèles : la première et la seconde voix. Notons que Kosmos et Pamelo ont formé l'un des meilleurs duos de la musique congolaise. Leurs voix de charme ont fait le bonheur des mélomanes.

Alors que " Makambo mibale " atteint les cimes du succès, Franco Luambo Makiadi, qui dans toute sa riche discographie n'a jamais exploré ce thème, viendra courtiser Kosmos afin qu'il fasse partie de l'attaque chant de l'Ok Jazz. La réponse de Kosmos fut négative. Une attitude que les jeunes artistes d'aujourd'hui n'arrivent pas à adopter.

Auteur-compositeur et chanteur à la voix irrésistible, Côme Moutouari alias Kosmos a enrichi le répertoire musical du Congo. Né le 2 juillet 1944 à Kinkala, République du Congo, il intègre en 1965 Les Bantous de la capitale. En 1972, lors du schisme de cet ensemble, il ira, avec Nkounka Célestin et Pamelo, créer Le Trio Cépakos. En 1982, il entame la carrière solo et rejoindra Les Bantous en 1986, sous l'impulsion de Jean Jules Okabando, alors maire de la ville de Brazzaville. Quelques temps après, il quitte de nouveau cet orchestre. Son dernier titre " Sekele ", paru dans l'album " Empreintes ", date de 2019. Kosmos est aujourd'hui le chef d'orchestre Les Bantous de la capitale.