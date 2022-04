Congo-Brazzaville: Vie associative - " Human empress " souhaite promouvoir de jeunes artistes

Dans le cadre de ses activités, " Human empress ", une association à caractère socioculturel et environnemental, coordonnée par Paule Sara Nguié, vient de mettre sur pied le concept " Détente " en vue d'encourager de jeunes artistes à faire valoir leurs talents. Le premier rendez-vous est prévu pour ce 16 avril à Makusa bar.

" Détente " est née de l'envie de vouloir faire la promotion et mettre en lumière des artistes de divers domaines. Ainsi, pour sa première session, l'association " Human empress " a choisi de faire découvrir de nouvelles pépites musicales congolaises. La palette affichera le groupe Lipapu Jazz, un rassemblement de dix jeunes étudiants-musiciens, composé de quatre chanteurs et six instrumentistes.

Au nombre des chanteurs, on compte Skipp Narco, l'une des grandes valeurs montantes de la musique congolaise, qui a fait ses preuves en juillet 2021, avec son single " Femme idéale ", une chanson plébiscitée sur la toile. Blasko Dixon, quant à lui, a été gagnant dans la catégorie rap des tremplins Mboté hip-hop 2020, l'un des grands festivals de la musique urbaine organisé à Brazzaville par l'Institut français du Congo. Sa voix et ses textes valent de plus en plus, aujourd'hui, l'attention des internautes et mélomanes congolais.

Sera à découvrir également Axell, un jeune homme avec une sensibilité musicale impressionnante et une plume lyric des artistes avérés. Avec un style musical qui le rapproche de l'artiste Tayc, Axell est à la fois chanteur et beatmaker. En plus de lui, il y aura Best Besky, une jeune chanteuse à la maîtrise du chant à l'image d'une maestria. Sa voix suave rappelle celle des grandes dames de la musique et de la rumba congolaise comme Pembey Sheiro et Mbilia Bel.

A l'instrumentalisation, on retrouvera notamment Diany Louvouezo (batteur), Driche Poaty (bassiste), Jaurès Ngassaki (pianiste), Archange Kinzonzi (guitariste) et enfin Beyphrad Mvibouloulou.

A en croire Paule Sara Nguié, coordonnatrice de l'association " Human empress " qui accompagne cette initiative, tous ces artistes se produiront et exprimeront leurs talents pour trois raisons fondamentales. La première concerne le soutien au projet " Etudiant pro " qui regroupe des étudiants en gestion financière et en management travaillant à mi-temps à Makusa bar, pour financer leurs études et développer des aptitudes professionnelles. Les activités attractives organisées au sein de ce bar leur permettent d'avoir leur gagne-pain du mois et de s'assurer une bonne immersion professionnelle.

" La deuxième raison, c'est pour permettre l'éclosion de l'industrie musicale et la visibilité des jeunes artistes musiciens locaux. Enfin, la troisième raison, c'est pour offrir au public une occasion de se détendre tout en soutenant une cause, car chaque ticket acheté encouragera ces étudiants travailleurs et contribuera à découvrir de la belle musique ainsi qu'à vulgariser les métiers de cette industrie. Nous vous attendons nombreux ce 16 avril ", a confié Paule Sara, avec une grande lueur d'espoir.

Notons que la " Détente musicale à Makusa bar " de ce 16 avril est organisée en partenariat avec le Makusa bar, l'association Makoki picture, Diproduction, l'imprimerie D-Movie créativity, Yiri Yiri production et la Brasco.