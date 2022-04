Congo-Brazzaville: Paix et sécurité en Afrique - François Louncény Fall salue le leadership du président Denis Sassou N'Guesso

Reçu en audience par le chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, le 14 avril à Oyo, dans le département de la Cuvette, le représentant spécial pour l'Afrique centrale du secrétaire général des Nations unies, François Louncény Fall, qui est arrivé au terme de son mandat, s'est félicité des facilités dont il a bénéficié auprès du Congo pendant les cinq ans.

François Louncény Fall a précisément salué les efforts de Denis Sassou N'Guesso dans la recherche des solutions de paix au Congo et en Afrique centrale. " J'ai eu l'occasion de faire mes adieux à son excellence, M. Denis Sassou N'Guesso, et j'ai rencontré auprès de lui beaucoup de compréhension... Ce qui nous a permis, au cours des cinq années que nous venons de passer en Afrique centrale, de nous acquitter de notre mandat. Je pense déjà au rôle du Congo dans la résolution de la crise centrafricaine et au-delà en Libye mais aussi les grandes actions que le président est en train d'entreprendre pour assurer la stabilisation de son pays ", a-t-il déclaré à sa sortie d'audience.

Le représentant spécial pour l'Afrique centrale du secrétaire général des Nations unies a également rappelé que tout au long de son mandat, le Congo a bénéficié d'un appui considérable de L'ONU dans la mise en œuvre d'un certain nombre de mécanismes en faveur de la paix et le dialogue. " Nous avons accompagné le Congo pour essayer de ramener la paix et la stabilité dans le département du Pool. Il y a d'autres éléments sur lesquels nous travaillons aussi avec le président, le gouvernement congolais, notamment des questions de politique intérieure mais aussi de dialogue politique ", a-t-il conclu.

Le président de la République a, par ailleurs, reçu Muhoho Kenyatta, envoyé spécial du président Uhuru Kenyatta. Il a été, en effet, porteur d'un message écrit du chef de l'Etat kényan à son homologue congolais. Un message dont la teneur n'a pas été révélée à la presse.