Cote d'Ivoire: La proposition de loi sur les "75 ans" ne sera pas examinée avant la fin de l'année

Les députés ont adopté ce jeudi 14 avril le calendrier de travail pour la session 2022. Et la proposition de loi déposée le 4 avril à l'Assemblée par le député indépendant Antoine Assalé Tiémoko sur la limite d'âge à 75 ans pour les candidats à la présidentielle sera bien débattue. Mais, compte tenu de la nature des textes qui touchent à la Constitution et qui demeurent sensibles politiquement, il faudra probablement attendre la fin de l'année.

Le député Antoine Assalé Tiémoko avait déposé deux propositions de loi. La première demande notamment la suppression de la vice-présidence, et surtout un âge plafond de 75 ans pour les candidats à la présidentielle. La deuxième, une diminution de la caution à la présidentielle de 50 à 20 millions de francs, ou l'interdiction de la transhumance politique. Ces deux propositions feront donc bien partie des 27 textes qui seront examinés cette année. Mais dans plusieurs mois.

Ce jeudi, en effet, les députés ont adopté le calendrier concernant les 15 premiers textes qu'ils doivent examiner. Un second calendrier sera adopté fin juillet pour le reste de l'année. Et les deux propositions qui touchent à la Constitution connaîtront un parcours plus long et compliqué que des lois ordinaires.

La disposition phare de ces deux propositions, c'est donc l'âge plafond de 75 ans, qui a fait débat pendant de longs mois l'année l'an dernier. Si elle était adoptée, elle sortirait du jeu présidentiel les trois poids lourds qui occupent le devant de la scène politique ivoirienne depuis 30 ans : Alassane Ouattara , 80 ans aujourd'hui, Henri Konan Bédié, 88 ans le mois prochain et Laurent Gbagbo bientôt 77.

Politiquement, cela entraînerait immédiatement au sein de leurs partis des batailles ouvertes pour leurs successions, rendant de fait bien plus difficile leur mainmise sur leurs formations respectives. " Plus la date des discussions sur ce texte sera proche de 2025, plus ça arrangera tout le monde ", commente un observateur avisé.